I gemelli hanno un linguaggio segreto: ecco di cosa parlerebbero tra di loro

Non è solo un luogo comune che i fratelli gemelli siano più vicini degli altri. Molti sviluppano un linguaggio di cui solo loro capiscono il significato.

Chi ha avuto dei gemelli nota presto alcune peculiarità dei suoi figli. Oltre a dover fare i conti con parenti e insegnanti che faticano a distinguerli spesso questi bambini sembrano in un modo tutto loro. Soprattutto nel caso dei gemelli omozigoti che condividono lo stesso DNA si nota spesso un fenomeno detto criptofasia. In greco significa letteralmente “lingua segreta” e si tratta di un linguaggio speciale che solo due i due fratelli o sorelle riescono a comprendere.

Questa lingua speciale può prevedere parole inventate o gesti che hanno un significato particolare. Un aspetto affascinante che oltretutto spiega come mai spesso i gemelli iniziano a parlare più tardi degli altri bambini. Dato che stanno molto tempo a contatto con il fratello/sorella e con lui hanno un modo di comunicare unico sentono meno il bisogno di interagire con gli altri. A volte sono anche i genitori a trovarsi in difficoltà con due bimbi in contemporanea e che quindi stimolano meno i figli gemelli a parlare.

La criptofasia tuttavia in molti casi non è proprio una lingua inventata ma deriva dalla storpiatura di alcune parole. I bambini all’inizio pronunciano le parole con qualche errore. Se qualcuno li corregge migliorano ma se si trovano a contatto con qualcuno che parla così a sua volta possono mantenere la pronuncia errata più a lun

Il segno di un legame profondo

L’uso del linguaggio segreto di solito si limita ai primi tre anni di vita, dopodiché arrivando a rapportarsi con altri coetanei i bimbi cominciano a parlare normalmente. I genitori per aiutare questa transizione normalmente mettono le sorelle o i fratelli in classi diverse in modo che non finiscano con l’isolarsi. Cercare di imitare la criptofasia è sconsigliato oltre che molto difficile.

Anche se crescendo poi i gemelli iniziano a sviluppare la propria autonomia dall’altro ci sono molte esperienze che parlano di un rapporto speciale. Questi fratelli o sorelle si capiscono al volo anche da adulti e forse per suggestione provano anche le stesse sensazioni dell’altro. Non ci sono modi di dimostrarlo, ma l’empatia profonda potrebbe spiegare almeno una parte di questi fenomeni.

Negli anni di studi sui gemelli ne sono stati fatti tanti nella speranza di capire se fosse possibile la telepatia. Per ora non ci sono evidenza scientifiche, ma chissà…