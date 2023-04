Seconda casa al mare, questa zona non è turistica ma è tra le più suggestive d’Europa: le case costano come un’utilitaria

Seconda casa al mare, adesso il sogno può diventare realtà. Il segreto è tutto nello scegliere la località giusta e…l’affare è fatto!

E’ vero che la primavera è arrivata, ma le belle giornate, con il sole che tramonta sempre più tardi, ci spingono quasi a “saltare” la primavera e a volare immediatamente con la fantasia verso l’estate.

E l’estate è mare, più di tutto. Dove andare, come e quando prenotare, sono i pensieri più frequenti. E allora ci si tuffa su Internet e intanto iniziamo a navigare lì, alla ricerca dell’offerta irrinunciabile che, però, prendono quasi sempre gli altri. Certo sarebbe diverso se si potesse acquistare una casa al mare. Ma come si fa, di questi tempi, a pensare all’acquisto di una seconda casa al mare, in Sicilia, in Sardegna o in Calabria. I costi sono troppo elevati, assolutamente proibitivi. Questo è il pensiero comune a molti, ovvero che al momento non è ipotizzabile l’acquisto di una seconda casa al mare per via dell’ingente investimento.

Fermo restando il difficile momento dal punto di vista economico che caratterizza questo periodo, non è detto però che questa oggettiva difficoltà possa rappresentare un ostacolo insormontabile. L’Italia è una meravigliosa penisola con un’infinità di coste meravigliose e poco conosciute. Il mare non è soltanto in Sicilia, in Sardegna o in Calabria. Vi sono località che presentano un mare cristallino e un turismo ancora poco sviluppato. E’ lì che vi sono occasioni immobiliari imperdibili!

Seconda casa al mare, qui il sogno diventa realtà

Pertanto se le isole rappresentano porti dove non è possibile attraccare, cerchiamo altrove. Chi di voi ha mai considerato la costa molisana? Probabilmente pochi, eppure è un tratto di costa tra i più caratteristici della nostra penisola, in grado di presentare scenari paesaggistici indimenticabili.

La lingua di costa che unisce Vasto a Termoli è tutta da scoprire. Località che non hanno ancora conosciuto il turismo oceanico presente in altre zone d’Italia e che quindi possono assicurare anche la tanto desiderata tranquillità. La bellissima spiaggia di Sant’Antonio, nei pressi di Termoli, è soltanto uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Mare calmo e spiaggia chiara, perfetti per una nuotata ed una passeggiata rilassanti. E sono esattamente questi luoghi, bellissimi, ma ancora poco conosciuti, a rappresentare delle autentiche miniere d’oro, dove andare a cercare l’offerta immobiliare irrinunciabile.

Come, ad esempio, un trilocale da 60 metri quadri in vendita a Vasto Marina, all’interno di un residence, a 49mila euro. Oppure a Petacciato offrono case a meno di 40mila euro, come un trilocale di 50 metri quadri a 39mila euro. Questi sono soltanto alcune delle offerte presenti sui siti immobiliari della Regione Molise. Altre proposte immobiliari davvero imperdibili vi attendono. Informatevi!