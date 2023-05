Assorbenti lavabili e mutande mestruali: non sbagliare, ecco il modo giusti di lavarli | Evita problemi

Assorbenti lavabili e mutande mestruali: dopo il loro utilizzo vanno lavati al meglio, ecco come fare.

Gli assorbenti lavabili e le mutande mestruali sono prodotti riutilizzabili per il ciclo mestruale. Un’ alternativa ecologica agli assorbenti monouso. Sono infatti economici, a basso tasso di inquinamento e molto comodi da portare. E proprio per questi motivi vengono scelti sempre da più donne.

Per poter essere riutilizzati, assorbenti lavabili e mutande mestruali devono essere lavati con attenzione dopo ogni utilizzo ed è qui che molte donne si trovano in difficoltà perché non sanno come poterli lavare al meglio.

Cosa usare per lavare assorbenti lavabili e mutande mestruali

Il percarbonato di sodio è spesso utilizzato per lavare gli assorbenti riutilizzabili come mutande mestruali e assorbenti lavabili, oltre che coppette mestruali. Scopriamo assieme le ragioni per cui il percarbonato di sodio e adatto a questo scopo:

Disinfettante naturale : il percarbonato di sodio ha proprietà disinfettanti e battericide, per cui uccide batteri, funghi e altri microbi potenzialmente presenti sugli assorbenti usati, rimuovendo odori e prevenendo infezioni.

: il percarbonato di sodio ha proprietà disinfettanti e battericide, per cui uccide batteri, funghi e altri microbi potenzialmente presenti sugli assorbenti usati, rimuovendo odori e prevenendo infezioni. Sbianca e deodorizza : è in grado di rimuovere macchie e odori residui e quindi dona una brillantezza bianca e un fresco profumo di pulito.

: è in grado di rimuovere macchie e odori residui e quindi dona una brillantezza bianca e un fresco profumo di pulito. Delicato sui materiali: può essere utilizzato su tutti i materiali degli assorbenti, come cotone, bambù, microfibra, poiché non danneggia i tessuti e non ne altera le caratteristiche.

Rimuove le macchie di sangue: ha un’azione sbiancante e decolorante che, abbinata all’azione disinfettante, permette di rimuovere efficacemente macchie di sangue e pigmenti da tutti gli assorbenti.

di sangue: ha un’azione sbiancante e decolorante che, abbinata all’azione disinfettante, permette di rimuovere efficacemente macchie di sangue e pigmenti da tutti gli assorbenti. Ammorbidisce: inoltre ha un effetto ammorbidente, che mantiene soffici le fibre degli assorbenti anche dopo numerosi lavaggi, così anche da prevenire l’indurimento dei materiali.

Come utilizzare il percarbonato di sodio come prelavaggio

L’ideale per utilizzare questa sostanza e fare un prelavaggio a mano oppure in lavatrice: sarà sufficiente preparare dell’acqua fredda in un contenitore e aggiungere un solo cucchiaio di percarbonato di sodio. Dovremmo quindi mettere nel contenitore gli assorbenti. Per rimuovere più in fretta la maggior parte dei residui potrete strofinare per qualche secondo l’assorbente stesso. Sarà necessaria circa un’oretta in ammollo per poi poter procedere al lavaggio a freddo in lavatrice con altri capi.

Gli assorbenti lavabili e le mutande mestruali sono un’alternativa sostenibile e salutare agli assorbenti monouso. Con un po’ di pratica diventerà semplicissimo riuscire a lavarli al meglio.