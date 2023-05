Fame nervosa addio per sempre: torni magra col trucchetto psicologico appena svelato

Non riesci a liberarti dalla fame nervosa? Segui questi pratici consigli e potrai tenerla sotto controllo: parlano gli esperti.

Mangiare è bello, mangiare tutto quello che ti va lo è ancora di più, ma quando tutto questo diventa una vera e propria ossessione le cose non si mettono affatto per il verso giusto. Quando la situazione inizia a sfuggirti di mano ed inizia a mangiare non solo per fame ma per altri motivi, allora sei in presenza di una patologia che deve essere affrontata e curata.

La fame nervosa, definita anche emotional eating è quella sensazione di appetito costante e continuo che si acutizza nei momenti di maggiore stress o quando stai vivendo qualche situazione che non riesci a gestire. Completamente diversa dal classico senso di fame, questa è completamente fuori controllo e di port a mangiare ininterrottamente ed incessantemente durante tutto l’arco della giornata, avendo delle conseguenze anche piuttosto importanti.

Combattere la fame nervosa da oggi è possibile con questi trucchetti da provare subito

Non sempre riuscirai a controllare da sola la fame nervosa, probabilmente in alcune occasioni non ti renderai nemmeno conto di avere un comportamento sbagliato. Ma nel momento in cui ne prenderai consapevolezza sarà molto importante agire nel modo giusto per evitare soprattutto conseguenze al tuo corpo, che non solo prende peso, ma rischia anche di far nascere determinate patologie.

Ma davvero esiste un metodo per poter contrastare la fame nervosa? La risposta è ovviamente si, non si tratta di nessuna misura estrema, bensì di alcuni semplici consigli che ti permettono di analizzare la situazione e di agire diversamente da come faresti di solito. Ovviamente, tutto questo vale fin quando è tutto sotto controllo, ma nel momento in cui dovessi accorgerti di non farcela da sola, consultare il tuo medico è senza dubbio la scelta migliore.

Detto ciò, scopriamo insieme come agire in caso di fame nervosa con dei trucchetti consigliati dall’esperta Costanza Fontani, coach emotivo-comportamentale e psicologa: