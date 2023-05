Orecchini: vanno scelti secondo la forma del viso | Attenta agli errori da evitare

Sapevi che gli orecchini si indossano in base alla forma del viso? Adesso ti sveleremo come scegliere quelli adatti a te!

Gli orecchini sono degli accessori fondamentali all’interno di un outfit, e si sa, vorremmo comprarne sempre di più, di ogni forma e di ogni colore. Il problema è che per quanto un paio d’orecchini possano essere belli, dobbiamo sempre considerare la forma del nostro viso prima di acquistarli o meno, perché spesso alcune forme possono stonare con essa. Quindi andiamo subito a vedere quali orecchini dovremmo indossare!

Gli orecchini sono accessori di gioielleria che possono essere fatti di tante varietà di materiali, come ad esempio oro, argento, platino, diamanti, perle, pietre preziose, plastica, legno e molti altri. Inoltre, possono avere molti design differenti, tra cui cerchi, pendenti, bottoni, a goccia, a clip e ovviamente possono essere decorati con tantissimi dettagli in pietre, perle, smalti e intarsi. Insomma, possono esistere infinite combinazioni di orecchini, proprio per questo li amiamo tantissimo!

Infatti quando dobbiamo indossare degli orecchini spesso pensiamo di abbinarli all’outfit, oppure si indossano per esprimere la propria personalità o semplicemente per adornare l’orecchio. Il punto è che spesso, degli orecchini possono starci male inconsapevolmente. Questo accade perché non consideriamo la forma del nostro viso, perché gli orecchini vanno scelti soprattutto in base a questo fattore. Ma adesso vi spiegheremo subito come fare per capire subito quali orecchini scegliere per risultare sempre al top!

Come scegliere gli orecchini adatti alla propria forma del viso

Per poter scegliere ed acquistare il paio d’orecchini adatto a te, bisogna partire subito dalla forma del viso, che può essere tonda, ovale, squadrata, lunga o di molte altre forme. Quindi per chi ha un viso tondo, è consigliabile scegliere sempre degli orecchini pendenti o dalla forma lunga, perché in questo modo si va a bilanciare il peso visivo del volto.

Mentre, per chi ha invece un viso ovale, gli orecchini più adatti sono anche in questo i pendenti, però bisogna fare attenzione al fatto che la loro lunghezza non deve superare la punta del naso. Con questa forma del viso, si può optare anche su orecchini scintillanti a lobo. Per un viso dalla forma triangolare invece, è consigliato indossare spesso orecchini a cerchio, così il loro peso visivo richiamerà l’attenzione su quella zona, bilanciando l’immagine del volto.

Non lo sapevi vero? Adesso non ti resta che analizzare bene la forma del tuo viso, così quando dovrai comprare un paio d’orecchini, saprai sempre quali saranno quelli giusti da scegliere!