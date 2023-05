Vite al limite, il dramma di Irene: morti suo padre, sua madre, sua sorella e sua zia

La drammatica vicenda di Irene Walker, che ha commosso i telespettatori di Vite al limite. Ecco che cosa le è successo e come sta oggi.

Vite al limite è una trasmissione che segue persone affette da grave obesità, e le vicende che propone sono le più disparate. I pazienti, oltre al problema del peso, devono spesso vedersela con i traumi del passato.

In certi casi, infatti, oltre all’aiuto dello specialista Younan Nowzaradan, ai pazienti si affianca anche una terapia per cercare di risollevarli anche dal punto di vista psicologico. I medici cercano di andare a fondo sul perché il paziente è arrivato ad avere una vera e propria dipendenza da cibo.

Certo, la storia di Irene Walker, una delle protagoniste del programma, è stata davvero molto dura, si può definire tragica. I pazienti di Vite al limite devono affrontare i traumi del loro passato, ma farlo con quello che è accaduto a Irene, affrontare un percorso del genere con un tale peso nel cuore, non rende assolutamente più agevole il già tortuoso sentiero.

Vite al limite: che cosa è accaduto a Irene e che fine ha fatto

Irene Walker ha dovuto vedersela con una vicenda fatta di abusi. I genitori della donna si erano separati, e lei era stata molto male per questo, pur avendo subìto abusi dal padre. Il trauma l’ha spinta verso un consumo di cibo eccessivo, junk food prevalentemente.

La donna, di Houston, in Texas, aveva 38 anni quando è giunta nel programma, e pesava 270 kg. Non riusciva a vivere normalmente la propria esistenza, aveva serie difficoltà. La donna ha dovuto affrontare tre lutti nel corso della sua vita. In due anni sono morti suo padre, sua madre, sua sorella e sua zia. Chiaramente, questi lutti non potevano non avere un impatto su di lei.

Irene ha avuto quattro figli. Durante il percorso con il dottor Now, ci sono state una serie di difficoltà che ha dovuto affrontare. Pesava 270 kg e avrebbe dovuto perderne 27 per riuscire a operarsi per mettere il bypass gastrico che l’avrebbe aiutata a dimagrire ancora.

Ma non è riuscita a perdere oltre i 12 kg. Dopo un anno, però, ha perso 30 kg e ha ottenuto l’ok per l’intervento. Proprio quell’anno, purtroppo, è sopraggiunto il Covid 19. Di lei, che non è molto sui social, si sa che sta proseguendo la dieta e che ha un compagno dal gennaio 2022.