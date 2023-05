Vuoi un rossetto impeccabile e resistente? I 5 trucchi che non puoi non conoscere

Il rossetto è l’accessorio a cui non si dovrebbe mai rinunciare, un’emblema di sensualità e potenza che negli anni si è fatto spazio nei beauty case

Il rossetto è qualcosa che va oltre il semplice vezzo del make- up. Questo cosmetico che conferisce un colore diverso alle labbra è uno dei simboli dell’emancipazione femminile. Un vero e proprio lusso a cui non si dovrebbe rinunciare.

Quando lo si indossa, la sensazione è subito quella di potenza, bellezza. Ci sentiamo più forti e più attraenti. C’è chi direbbe il contrario e il mondo è bello perché vario. Ma nella stragrande maggioranza dei casi indossare il rossetto ci fa sentire bene.

Parliamo di un aspetto patico legato a questo prodotto: la durata! Sì, nonostante ci siano in commercio tantissimi prodotti extra lasting, il rossetto in sé per sé sembra sempre non durare abbastanza.

Ecco i pratici trucchi per far durare molto di più il rossetto

C’è quel rossetto che ci piace da impazzire e che sembra stato creato proprio per le nostre labbra. Il problema è che la durata lasci molto a desiderare. Non si tratta di una tinta né di un altro prodotto extra lasting.

Cosa si fa? Ebbene, ci sarebbero alcuni trucchi da seguire per far sì che il proprio rossetto preferito non voli via in un battito di ali. Innanzitutto, se si è alla scelta del rossetto, meglio optare per uno dal finish opaco. Questo perché i prodotti eccessivamente lucidi e in crema tendono più facilmente a migrare.

Spostandosi, il prodotto finirà per sbordare, sporcarci e ovviamente svanire, depositandosi su bicchieri e non solo. Infatti, i rossetti matt hanno la capacità di “stampare” meno.

Il rossetto dura di più se fai così: attenzione alla base delle tue labbra

Nel make-up la base è importante. Una pelle liscia fa sì che i prodotti si uniformino meglio all’incarnato, si amalgamano correttamente e non rilascino depositi non graditi. Anche per il rossetto è fondamentale avere delle labbra lisce. Fare uno scrub è di assoluta importanza.

In commercio se ne trovano di appositi, ma è possibile anche utilizzare un po’ di fondo di caffè o dello zucchero con semplice miele. Anche massaggiare delicatamente le labbra con lo spazzolino dei denti può fare la differenza. Una superficie liscia sarà più atta ad accogliere il prodotto e farlo durare di più.

Dopodiché utilizzare un primer. Un velo sottilissimo di correttore, per poi passare alla matita labbra che deve contornare e riempire le labbra. Infine, l’applicazione del rossetto. L’ultimo step è quello di prendere una velina, anche un semplice velo di carta igienica.

Posizionarlo delicatamente sulle labbra e sopra questo velo con un pennello tamponare con della cipria. Il gioco è così fatto.