Box per bambini richiamato per rischio strangolamento: i lotti ed il modello, cosa fare se è in vostro possesso

Per rischio strangolamento è stato richiamato un box per bambini, l’allerta riguarda anche l’Italia: ecco cosa bisogna fare se si è acquistato il prodotto

Si parla di un box per bambini richiamato per rischio “strangolamento”. Qual è il modello incriminato? E quali sono i lotti da non usare e da rispedire al marchio produttore? Secondo il Safety Gate della Commissione Europea, in commercio su vari store fisici e online c’è ancora un box pieghevole molto pericoloso.

Questo box pieghevole è a marchio Lionelo: richiamato per rischio strangolamento dei bambini, circola anche in Italia. Pare infatti che alcuni lotti di questo box potrebbero essere stati venduti nel nostro Paese online su Amazon. Il modello, molto richiesto perché a basso costo e supportato da parecchie recensioni positive, va inteso come un dispositivo pericoloso. Quindi il primo consiglio, in caso di acquisto, è di smettere immediatamente di usarlo.

L’allerta spinge tutte le mamme a prestare maggiore attenzione ai prodotti acquistati di recente: è in gioco la salute dei bambini. Nello specifico, alcuni lotti di un modello del marchio Lionelo sono attualmente contrassegnati come estremamente dannosi per rischio strangolamento.

Box pericoloso per rischio strangolamento: i modelli e i lotti a cui far attenzione

Chiunque ha già in casa uno di questi box deve smettere di adoperarli e poi riconsegnarli. dunque, deve immediatamente smettere di utilizzarlo. Il box pieghevole in questione si chiama Baby playpen dell’azienda polacca Lionello. Questi i numeri di modello pericolosi: Sofie – BLUE NAVY, Sofie – BLUE SKY, Sofie – COBALT RED, Sofie – GREY SCANDI e Sofie – TURQUOISE SCANDI.

I lotti a cui fare attenzione e che quindi non vanno assolutamente utilizzati sono il numero 5902581658067, il 5902581658074, il 5903771700078, il 5903771700085 e il 5903771700092. Secondo l’organo di controllo della Commissione Europea gli angoli del box sono progettati in modo tale da presentare un rischio di impiccagione e strangolamento per il bambino. Sono pericolosi anche i fori nella rete del box che possono condurre al rischio che le dita del bambino rimangano intrappolate. Il prodotto è giudicato quindi non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti né allo standard europeo EN 12227.

Non è detto che i lotti siano stati diffusi solo via Amazon. Quindi bisogna controllare in ogni caso. Se si hanno dubbi o si vuol avere un rimborso bisogna contattate l’azienda produttrice scrivendo una mail a help@lionelo.com o eventualmente chiamando il +48 61 22 22 980.