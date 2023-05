Cosa fare e non fare se si scatena un incendio in casa: gli errori più comuni possono essere fatali

Gli incidenti domestici non sono rari e la possibilità che scoppi un incendio è dietro l’angolo. Sapendo cosa fare si possono evitare i danni più gravi.

Negli appartamenti in particolare può capitare che una scintilla possa far divampare le fiamme in cucina, o che una candela dimenticata provochi un disastro. Non si tratta di una possibilità remota e dunque è il caso di sapere come comportarsi. Può bastare poco per evitare il peggio e soprattutto uscirne illesi e senza ustioni, ma occorre mantenersi lucidi e naturalmente allertare subito i vigili del fuoco se la fiamma non si riesce a spegnere. Il numero da chiamare è il 115 o il 112 se ci si trova all’estero in uno stato europeo.

Per accorgersi prima ancora che le fiamme si alzino del pericolo la cosa migliore è installare un rilevatore di fumo casalingo. Le batterie della maggior parte dei modelli in commercio durano almeno 7 anni e soprattutto per le case piccole possono fare la differenza in caso di incidente. Una volta scovato il principio di incendio se la situazione appare indomabile è bene individuare una via di fuga per uscire e avvertire i soccorsi. Mentre si esce dalla stanza è bene chiudere la porta perché non entri altro ossigeno ad alimentare l’incendio.

La situazione peggiore è quella in cui non fosse possibile uscire dall’edificio che sta andando a fuoco. In tal caso conviene uscire su un balcone se presente, altrimenti meglio stendersi a terra dove l’aria è più fresca. I fumi e l’aria calda vanno verso il soffitto e si respira meglio tenendosi bassi. Dove possibile mentre si aspettano i soccorsi meglio coprire le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.

Gli errori da evitare

Suonerà ovvio ma la maggior parte degli incendi domestici scoppia in cucina mentre si prepara da mangiare. Uno schizzo d’olio bollente, il forno dimenticato acceso…basta una distrazione e la situazione diventa incontrollabile. I fumi che si sprigionano in particolare sono pericolosi se non si esce immediatamente. Per quanto ci si senta sicuri molti che hanno tentato di improvvisarsi pompieri hanno pagato caro il tentativo. Gli stessi vigili del fuoco rinunciano in certi casi a salvare l’edificio.

In caso si rimanga intrappolati ma non si sia ai piani superiori si può provare a rompere la finestra. Colpendo l’angolo superiore il vetro sarà più facile da frantumare, ma meglio fare attenzione all’effetto che può avere. Se l’incendio è già bene avviato si rischia una nuvola di gas incandescente. Deve essere proprio l’ultima risora.