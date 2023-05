Quasi tutte le donne soffrono di questa sindrome|Non te ne accorgi neppure di averla. Ecco la verità

Pensi di sapere tutto di te stessa? Probabilmente sottovaluti una sindrome che tende a colpire quasi tutti le donne. Scopri se anche tu l’hai avuta.

Sarà capitato a tutte di avere un periodo in cui pensiamo che tutto stia andando in modo sbagliato. Probabilmente in questa situazione avrete anche provato paura per il futuro o la convinzione di non essere totalmente felici. Se si è trattato di un momento di passaggio non c’è da preoccuparsi, tuttavia in molte sottovalutano questa condizioni non sapendo che potrebbe trattarsi di una vera e propria sindrome che colpisce sempre più donne.

Continui pensieri negativi, la convinzione che il futuro non poterà nulla di buono e il pensiero costante di essere infelice: sono questi i sintomi tipici della sindrome di Cassandra. Una patologia che sta dilagando soprattutto nell’ultimo periodo e che colpisce la maggior parte del sesso femminile.

Sostanzialmente questa condizione porta a pensare in maniera sistematica a diversi pensieri negativi. “Non ci riuscirò mai” e ancora “Andrà tutto male” sono queste le frasi ripetute nella mente di chi ne soffre. Purtroppo non sempre ci si rende conto di essere affetti da questa sindrome e a lungo andare potrebbe sfociare in sintomi ben più gravi.

Sindrome di Cassandra: cos’è e come riconoscerla

La Sindrome di Cassandra è una vera e propria patologia che colpisce sempre più donne e non solo. In questa condizioni ci sente sopraffatte dalla paura del futuro e rassegnate all’infelicità costante. Nella maggior parte dei casi chi ne soffre non è consapevole di avere un problema. Anzi pensa che si tratta di una situazione del tutto normale a causa del proprio ruolo di genere all’interno della società.

Tuttavia questa sindrome a lungo andare potrebbe manifestarsi con sintomi decisamente più pericolosi come la depressione o l’ansia sociale. Si tratta di una condizione che attualmente non è stata ancora riconosciuta a livello medico ma che sta attirando l’attenzione di molti psichiatri e psicologi. Recentemente il centro medico di psicoterapia online Serenis ha identificato alcuni esempi di situazioni reali che portano le donne a sottovalutarsi.