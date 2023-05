Armadi con ante che non si chiudono o sbattono addio per sempre con questo facile trucchetto

Quante volte ti è capitato di avere un problema di questo genere con l’armadio e di non sapere come risolvere? Ti aiutiamo noi!

In casa tutti noi abbiamo uno o più armadi e molto spesso ci accorgiamo che non si chiudono più bene le sue ante. Il motivo? Possono essere moltissimi. Noi però oggi ci concentreremo su come possiamo risolverlo in modo facile, veloce e soprattutto molto economico.

Da questo momento in poi non dovrai più essere in ansia per le ante degli armadi che restano aperte, specialmente se hai un bambino piccolo in casa. Continua a leggere le prossime righe e troverai la soluzione che cercavi da tempo. Hai già tutto in casa.

Armadi con ante aperte? Risolvi il problema così

In passato gli armadi duravano moltissimo per vari fattori come la qualità dei materiali e la bravura di chi lavorava il legno. In tante case ci sono mobili che sono una sorta di eredità della famiglia. Magari appartenevano alla nonna e difficilmente riusciamo a gettarli via anche se hanno mille problemi. Come ad esempio le ante che non si chiudono più bene come una volta.

Questo però può succedere anche con i mobili nuovi. Le ante che non chiudono alla perfezione possono anche aprirsi appena circola un po’ di aria e magari sbattere facendoci mettere paura mentre siamo in un’altra stanza o magari sovrapensiero. Possono anche dare una sorta di disordine alla stanza, il motivo? Vediamo tutto quello che c’è all’interno.

Il pericolo di un’anta aperta, specialmente se abbiamo bambini piccoli in casa è che possa cadere qualcosa di pericoloso. Magari l’armadio che non si chiude al suo interno ha strumenti di lavoro o per hobbistica appuntiti con il quale si possono far male. In alternativa anche oggetti di ferramente come cacciaviti, viti e quant’altro. Ecco perché dobbiamo assolutamente assicurarci che le nostre ante si chiudano. Sai che non serve cambiare nulla nel tuo arredamento ma ci occorre un oggetto che costa pochissimo e che tutti noi abbiamo in casa?

Dobbiamo semplicemente andare dove teniamo la nostra cancelleria e prendere una cosa molto piccola ma davvero utile. Stiamo parlando di un banale elastico! Cerchiamolo del diametro che ci occorre perché deve essere tirato tra la maniglia e l’anta che resta aperta. In questo modo le ante saranno belle chiuse e potremmo stare tranquille che non cadrà nulla di pericoloso o che il piccolo si possa far mare incuriosito dall’anta aperta.

L’elastico, infatti, opporrà resistenza se qualcuno prova ad aprirlo! Come avete visto la soluzione era davvero facilissima! Continuate a seguirci per scoprire sempre qualcosa di nuovo e di particolare che ci risolvere piccolo problemi quotidiani