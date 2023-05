Aurora Ramazzotti, spuntano le FOTO del parto

Aurora Ramazzotti, diventata mamma un mese fa, per festeggiare il primo mese di Cesare ha pubblicato alcuni scatti inediti del parto

La scorso marzo Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta dando alla luce il suo primogenito Cesare, avuto dall’amore con Goffredo Cerza, che ha appena compiuto il suo primo mese. In occasione della ricorrenza del parto, la giovane mamma 25enne ha deciso di condividere con i suoi fan alcuni scatti che ritraggono il nuovo nato e l’influencer, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha ricevuto un boom di like e tantissimi commenti di felicitazione.

I giorni seguenti alla nascita di Cesare non sono stati affatto facili per Aurora, che si è vista la vita completamente stravolta dal suo primogenito. L’influencer ha condiviso sia i momenti positivi che quelli negativi, così come è avvenuto durante la gravidanza, ricevendo il sostegno dei suoi followers. Tuttavia, la 25enne è molto contenta di essere diventata mamma, un desiderio che coltivava da molto tempo. Ora, a distanza di un mese, escono allo scoperto dei momenti inediti del suo parto che Aurora non aveva pubblicato per necessità di intimità con il nuovo arrivato.

Tutte le dolci foto pubblicate da Aurora Ramazzotti

Nei giorni scorsi, Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere alcuni scatti rimasti inediti, che risalgono all’immediato post parto e che raccontano i giorni che hanno preceduto il lieto evento, fino al momento della nascita avvenuta presso la clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera. Nelle storie appare nonna Michelle Hunziker, che il 27 marzo, si è trasformata in una massaggatrice d’eccezione e anche una foto che ritrae con anche papà Eros che sorride. Infine, il fidanzato dolce e premuroso che accarezza il pancione, aspetta con trepidazione e finalmente abbraccia il neonato.