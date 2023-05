Devi avere per forza un asciugamano intimo da usare dopo i rapporti col partner | Ecco perchè anche Beyoncé lo usa

Nessuno ne ha parlato, soltanto Beyoncé. Ma l’asciugamano usato dopo il sesso può essere utile per mantenere la tua igiene dopo i rapporti con il partner

Il sesso è un’esperienza di coppia molto bella, che, tuttavi, richiede una certa organizzazione e prevenzione per poter essere apprezzato al meglio. Eppure, non tutti sono consapevoli di ciò, poiché spesso i media, a causa di tabù sull’intimità, raramente parlano di sessualità consapevole, consenziente e pulita. Per questo motivo, anche le malattie veneree rappresentano un problema serio nel mondo, così come la scarsa pulizia dopo i rapporti sessuali.

Anche se i rapporti sono protetti, la pulizia dopo il sesso è importantissima poiché evita il proliferare dei batteri e tiene lontane infezioni molto diffuse per l’apparato femminile: una tra queste la cistite. Questo è un aspetto poco esplorato dall’informazione e ancora troppe scuole tengono lontana l’educazione scolastica dai loro programmi, per questo motivo, negli ultimi anni, tante star sono scese in campo per dare anche lezioni tra le lenzuola. Una di queste è la cantante e attrice Beyoncé, la quale ha spiegato che dopo i rapporti usa un asciugamano. Molti si staranno chiedendo: ma a cosa serve?

L’asciugamano dopo il sesso, il segreto di Beyoncé

Solitamente, quando si parla di sesso si parla soltanto di orgasmo e poco di pulizia. Solo Beyonce Giselle Knowles Carter ha avuto il coraggio di dire la verità nella sua canzone Partition, con la famosa frase “Oh, there daddy, daddy didn’t bring the towel” (Oh, là papà, papà non ha portato l’asciugamano!). Questo svela l’importanza per la cantante di usare un asciugamano da sesso, una cosa che pochi fanno (o magari non se ne parla). Potrebbe essere più funzionale rispetto ai soliti fazzoletti di carta.

Non si tratta di un comune asciugamano, ma di un prodotto dedicato esclusivamente all’utilizzo in camera da letto. È importante comprendere che gli asciugamani utilizzati per assorbire i fluidi durante l’attività sessuale sono inadatti per altri utilizzi, come per la doccia o come tappetino da bagno. Perciò, è necessario essere responsabili e possedere uno specifico asciugamano dedicato all’utilizzo in questione. Questo asciugamano è stata appositamente progettato per garantire la massima igiene e praticità nella vostra vita sessuale.

Se sono irreperibili in commercio, come spesso in Italia, un consiglio è quello di procurarsi un asciugamano da bagno o un telo da spiaggia morbido e grande, magari di una tonalità diversa dagli altri asciugamani. È meglio evitare il bianco o il nero, per non mostrare eventuali aloni. È importante lavarlo immediatamente prima di usarlo. Gli asciugamani possono perdere pezzi ovunque, il che può diventare fastidioso soprattutto se i fili finiscono nelle parti intime.

Inoltre, è importante lavare l’asciugamano ogni volta che lo usi, anche se fai sesso solo con un partner fisso. Se sei preoccupato di non avere abbastanza asciugamani, ne acquista più di uno per consentire una rotazione regolare dei cambi. Ricorda, fare sesso con te dovrebbe essere come essere in un hotel di buona qualità: gli asciugamani puliti sono sempre presenti. Un altro consiglio è quello di tenere l’asciugamano in un posto sicuro, come un cassetto o una scatola. Questo ti aiuterà a prevenire che qualcun altro lo usi per errore. Non c’è niente di strano nell’avere un asciugamano dedicato all’uso sessuale, è solo un modo intelligente di essere responsabili.