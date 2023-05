Evita che le patate in dispensa facciano i germogli: ti consigliamo un trucco

Le patate sono un alimento che si trova in tutte le cucine: ecco il trucco per evitare i germogli e mangiarle in totale sicurezza.

Le patate sono una verdura molto versatile che può essere cucinata in diversi modi, e che quindi bene o male almeno una sua variante piace a tutti quanti.

Come può capitare, a volte i cibi vengono dimenticati magari in un’anta in fondo dietro ad altre cose, e in particolare nel caso delle patate questa dimenticanza porta la formazione di germogli. Le patate contengono numerose sostanze che, in condizioni favorevoli, inducono la germinazione di nuove piantine. Quando una patata viene tagliata o danneggiata, l’ossigeno entra in contatto con queste sostanze, innescando la produzione di enzimi che stimolano la crescita di radici e germogli. Come poter evitare questa problematica?

Perché germogli sono così pericolosi se mangiati?

I germogli contengono delle sostanze dette alcaloidi, tossiche e responsabili del gusto amaro. In quantità elevate possono essere irritanti per il sistema digestivo. Nonostante non siano velenosi, rendono le patate germogliate immangiabili.

I principali alcaloidi tossici presenti nei germogli di patate sono:

Solanina : è un glicoalcaloide estremamente tossico che può causare disturbi gastrointestinali, faringite, neuropatia periferica e in casi gravi anche aritmia cardiaca

: è un glicoalcaloide estremamente tossico che può causare disturbi gastrointestinali, faringite, neuropatia periferica e in casi gravi anche aritmia cardiaca Chaconina : analogamente alla solanina, è un glicoalcaloide tossico responsabile di irritazioni gastrointestinali e neurologiche

: analogamente alla solanina, è un glicoalcaloide tossico responsabile di irritazioni gastrointestinali e neurologiche Solanidina : è un alcaloide aglico leggermente meno tossico della solanina. Può comunque causare nausea, vomito, diarrea e vertigini

: è un alcaloide aglico leggermente meno tossico della solanina. Può comunque causare nausea, vomito, diarrea e vertigini Tomatidina: analogo della solanina presente in quantità minori e ha effetti tossici simili

Questi alcaloidi agiscono bloccando la trasmissione degli impulsi nervosi e interferendo con l’attività enzimatica delle cellule. In quantità elevate possono provocare disturbi neurologici gravi, negli casi più gravi persino la morte.

Per far sì che le patate non germoglino, o lo facciano molto lentamente, bisogna intanto mantenerle in un luogo senza luce e al freddo, poiché quando vengono esposte alla luce, il clorofilla si attiva e inizia la fotosintesi, sintetizzando sostanze che funzionano da fitormoni e promuovono lo sviluppo dei germogli.

Il trucco che fa sì che la germinazione sia impedita o quantomeno decisamente rallentata è rappresentato da un frutto, ossia le mele. Ebbene sì, le mele producono etilene, un gas fitormone che inibisce la crescita dei germogli delle patate. L’umidità contenuta nelle bucce di mela contribuisce anche a mantenere il tasso di anidride carbonica intorno alle patate, rallentando la fotosintesi. E tu eri già a conoscenza di questo trucchetto?