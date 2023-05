Filippo Bisciglia diventa papà? Il gesto della compagna Pamela rivela tutto

Filippo Bisciglia è pronto a diventare papà? Il gesto della compagna Pamela Camassa non passa inosservato: ecco che cosa c’è sotto.

Filippo e Pamela sono una delle coppie più amate e longeve del piccolo schermo. Un amore nato nel 2008 e procede a gonfie vele, nonostante i vari alti e bassi che ci sono in ogni relazione. Per il momento non hanno figli, anche se i due non hanno mai nascosto la volontà di allargare la loro famiglia.

È un anno importante per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due, seppur in contesti completamente opposti, saranno protagonisti dell’attuale stagione televisiva targata Mediaset. Lei è una delle naufraghe della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi, mentre lui tornerà presto al timone di Temptation Island, confermato dopo che lo scorso anno la redazione aveva pensato di dire basta.

Mentre la loro carriera professionale va a gonfie vele, si può dire la stessa cosa anche di quella privata. Pamela e Filippo, infatti, sono innamoratissimi e pronti a diventare genitori. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Bisciglia aveva confessato il suo grande desiderio di diventare padre, cosa che potrebbe presto accadere.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa diventano genitori? Le novità

Nonostante gli impegni professionali, Filippo e Pamela potrebbero presto abbracciare un nuovo arrivato in casa Bisciglia-Camassa. I due dovranno stare separati per un po’, proprio per questioni lavorative. Prima lei è impegnata con L’Isola dei Famosi, un’esperienza che voleva fare da moltissimo tempo, e poi lui dovrà lasciare Roma per andare in Sardegna dove si gira Temptation Island.

Una volta finiti gli impegni lavorativi, Filippo e Pamela potranno iniziare a pensare a concepire quello che sarà il loro primo figlio, come si legge sul settimanale DiPiù. D’altronde, i sentimenti di entrambi non sono mai stati messi in discussione. In molti ricorderanno il gesto d’amore che la Camassa fece per il conduttore nel lontano 2008, quando decide di lasciare La Talpa 3, reality show nella quale era protagonista, proprio per Filippo.

All’epoca, infatti, i due si erano appena fidanzati e Filippo decise di partire per il Sudafrica e raggiungere Pamela per convincerla di abbandonare il programma. Come ha confessato lei qualche tempo fa, quello è stato un gesto d’impulso di Bbisciglia, governato dalla gelosia. Ma adesso le cose tra di loro sono molto diverse, dato che il loro rapporto si è solidificato con il tempo.