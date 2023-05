Pattumiera bagno puzzolente (e bomba di batteri) addio per sempre con questo trucco | Che profumo

Pattumiera nel bagno maleodorante? Ecco il trucchetto che la renderà perfetta e profumata: spenderai davvero pochissimo.

Sai benissimo quanto sia importante mantenere la tua casa sempre perfettamente pulita ed igienizzata. Magari un compito che non sempre sarà facile, soprattutto se il tempo che hai a disposizione e limitato e sei costretta a fare tutto nel giro di pochi istanti. Nonostante la fatica e la noia, sai benissimo che non puoi evitare di farlo.

Detto questo, per cercare di facilitarti il compito potrai stilare una sorta di planning delle pulizie, creando due colonne: in una andrai ad indicare tutto quello che devi fare necessariamente ogni giorno e nell’altra invece tutto quello che potrai svolgere una volta a settimana. Nella prima categoria, dovrai per forza di cose mettere la pulizia del bagno, che ogni giorno produce una quantità di sporco, germi e batteri davvero imbarazzante e che di certo non ti potrai permettere di trascurare.

Poche mosse per avere la pattumiera del bagno pulita e profumata: prova questo trucchetto, funziona davvero!

Il bagno è senza dubbio uno degli ambienti di casa che non devi mai trascurare. Ogni sua parte dovrà essere tenuta sempre ben pulita ed igienizzata per debellare eventuali accumuli di sporco per nulla gradevoli. Quello che però devi tenere bene a mente, è che molto spesso non servirà solo pulire le superfici e gli igienici, ma dovrai prestare attenzione a tutti quei minimi dettagli a cui non pensi, fra questi la pulizia della pattumiera del bagno è essenziale per evitare soprattutto la formazione di cattivi odori.

A differenza di quella della cucina, nella pattumiera non ci andranno a finire scarti di cibo e residui vari, ma non per questo vuol dire che non merita la tua attenzione anzi, sarà proprio questa incuria a provocare la formazione di quei cattivi odori che rendono il tuo bagno poco gradevole. Sicuramente una cosa non piacevole e che renderà vana tutte le ore perse per pulirlo.

Ecco perché è molto importante pulire la pattumiera quotidianamente in modo accurato usando anche i classici detergenti che usi di solito. Dopo esserti dedicata alla sua pulizia, devi sapere che esiste un semplicissimo trucchetto che ti permetterà non solo di avere una pattumiera profumata ma anche l’intero bagno. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà qualche pezzetto di carta igienica e 5-6 gocce del tuo olio essenziale preferito. Una volta che avrai tutto con te, ecco come procedere:

Lava la pattumiera come fai di solito; Lasciala asciugare completamente; Prendi la carta igienica, strappa 4-5 pezzetti e sistemali sul fondo della pattumiera; Aggiungi sopra qualche goccia di olio essenziale ed il gioco è fatto.

In questo modo la tua pattumiera avrà sempre un gradevolissimo profumo. Questo stesso metodo potrai usarlo anche per quella della cucina. Poche mosse e tutto sarà finalmente pulito e profumato.