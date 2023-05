Reggiseno: quasi tutte sbagliamo la coppa | Sarta svela trucco per scegliere quella giusta

Non sai mai la taglia di reggiseno e la coppa da prendere? Ecco il trucco per non commettere più errori: vietato sbagliare!

La biancheria intima in modo particolare quella della donna da sempre rappresenta una vera e propria icona di sensualità e di femminilità. Pizzi, merletti, tanga, reggiseni e reggi calze, sono solo alcuni dei capi che non mancheranno mai nel tuo guardaroba e che renderanno il tuo outfit completo ed elegante al tempo stesso.

I modelli tra cui poter scegliere sono davvero tantissimi, in base all’occorrenza o alle tue esigenze potrai optare per qualcosa di più pratico e comodo, oppure per qualcosa che accenda la passione con il tuo partner. Quella che però non devi mai sbagliare è la taglia, in questo caso, infatti, rischieresti d’indossare qualcosa che non solo non ti sta bene, ma che non sortisce più nemmeno l’effetto sperato. A differenza degli slip dove sbagliare la taglia sarà quasi impossibile, per quanto riguarda il reggiseno le cose diventano più complicate.

Reggiseno e coppa un vero e proprio dilemma, ma con il segreto delle sarte non sbaglierai mai più

Per quanto possa sembrare una cosa semplice, scegliere il reggiseno perfetto è abbastanza complicato. Non solo perché dovrai individuare la taglia giusta, ma sarà soprattutto la coppa a darti più problemi. Come fare allora per non commettere errori? Il segreto arriva direttamente dalle sarte più esperte.

Ogni volta che devi acquistare un reggiseno nuovo ti trovi sempre davanti al solito dilemma: quale coppa devo prendere? Una scelta davvero ardua, soprattutto quando non si sa esattamente che taglia si porta. Ma da oggi tutto questo non accadrà più grazie ad un piccolo trucchetto svelato dalle migliori sarte.

Prima di tutto devi capire la corretta taglia del reggiseno, per farlo prendi un metro da sarta e misura il sotto seno, la zona che dovrai misurare è quella che passa esattamente sotto il seno. Una volta individuata ecco le relative corrispondenze:

65 cm – taglia I

70 cm – taglia II

75 cm – taglia III

80 cm – taglia IV

85 cm – taglia V

90 cm – taglia VI

Una volta individuato questo passa ora alle coppe. Per capire la misura adatta bisogna individuare il giro seno, prendi il metro ponilo sul capezzolo e fallo passare tutto intorno fino ad arrivare all’altro capezzolo. Una volta individuati i centimetri sottraili da quelli del sotto seno ed ecco ottenuto il valore che t’interessa:

5 – coppa A

10 – coppa B

15 – coppa C

20 – coppa D

Con questo piccolo trucchetto scegliere la taglia giusto di reggiseno sarà davvero facilissimo.