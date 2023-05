Arriva Maggio, come vestirsi con stile: le tendenze più alla moda

Scopri le ultime tendenze in fatto di abbigliamento e fashion per scegliere i vestiti giusti da comprare o tirar fuori dall’armadio a maggio.

Se non vedevi l’ora che arrivasse la vera primavera, quella delle giornate all’aria aperta e dei primi raggi di sole tiepidi, non puoi di certo farti trovare impreparata proprio ora che è giunto il momento del cambio di stagione.

Finalmente il mese più bello dell’anno è arrivato: siamo a maggio. Le temperature si fanno miti e le giornate piene di sole. Ecco cosa puoi sfoggiare per essere al passo con la moda del momento.

Maggio, cosa indossare nel mese più bello e più mite dell’anno

La primavera, calendario alla mano, è arrivata da oltre un mese ma tra i primi timidi raggi di sole, gli ultimissimi colpi di coda dell’inverno e cali bruschi delle temperature alternate a forti di piogge, fino ad ora è stata una stagione abbastanza intermittente. Capita spesso che sia così ma adesso le nuvole fanno spazio alla luce calda, ai tepori alle giornate all’aria aperta piene di grinta e di colore. Lo stesso vale anche per gli outfit. Però maggio è ancora un mese di transizione, manca ancora un po’ ai colori pop e fluo, ai top corti e ai tessuti quasi impalpabili, alla rafia. Insomma, in altre parole, non è ancora estate.

Maggio è uno dei mesi più stimolanti per vestirsi perché, prima che arrivi la morsa del caldo, si può dare ampio spazio alla fantasia e osare con sovrapposizioni di strati, colori, capi d’abbigliamento e tessuti. Tuttavia è anche un mese in cui nelle ore centrali le temperature sono diverse rispetto a quelle della tarda sera o delle prime ore del mattino. Come scegliere gli abiti giusti quindi? e quali sono gli ultimi fashion trends? Sei sei pronta a fare il cambio di stagione, o se vuoi fare shopping e rinnovare il tuo armadio, il consiglio è di dare prima un’occhiata alle ultime tendenze e ai must have del mese.

Gli ultimi trend fashion e i must have del mese

Scopriamo dunque che vestiti mettere a maggio 2023: