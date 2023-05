Belle anche senza trucco dopo i 50 anni? I segreti di Carla Bruni finalmente svelati

Si può essere belle senza trucco anche a 50 anni? Certo che sì. Lo svela l’attrice Carla Bruni con i suoi segreti di bellezza per la sua pelle

Carla Bruni ha pubblicato su Instagram uno scatto rilassato dove indossa un pellicciotto ecologico super fluffy, i capelli color rame sciolti e il viso completamente privo di trucco. Nonostante la bellissima attrice stia per compiere 55 anni il 23 dicembre, la top model sembra non aver lasciato traccia del tempo sulla sua pelle dall’aspetto giovane e fresco. Chi lo dice che a 50 anni non si può essere al top?

Certo, il patrimonio genetico che ognuna di noi ha è innato e ciò determina anche la nostra età biologica. Quest’ultima infatti non coincide con quella anagrafica. Per questo motivo tantissime persone dimostrano più anni o meno anni rispetto a ciò che dice la loro carta di identità. Carla Bruni è sicuramente baciata da Madre Natura, ma anche lei stessa ha svelato qualche aiutino e alcuni segreti per mantenersi così fresca.

Carla Bruni ha un patrimonio genetico eccellente, ma la sua attenzione per uno stile di vita sano e consapevole è altrettanto importante. Il suo approccio alla bellezza è non invasivo e si concentra sul Pilates, trattamenti di bellezza rigenerativi senza aghi, routine di cura della pelle anti-age e una dieta equilibrata. Durante il lockdown, ha sottolineato la sua preferenza per i trattamenti rigenerativi non invasivi come laser e radiofrequenza, che stimolano il derma ed epidermide, conferendo un aspetto naturale.

Splendenti come Carla Bruni? Ecco come fare e non ti trucchi più