Capelli ricci che si afflosciano subito? Ecco come come mantenerli belli ed elastici

I capelli ricci e ricchissimi sono bellissimi da vedere, ma difficili da gestire: ecco come averli belli ed elastici.

Quando si ha una chioma con i capelli mossi è molto difficile gestirla in modo tale che i ricci rimangano sempre definiti e voluminosi: spesso si è ben lontane dall’ottenere questo risultato ma vi sono dei consigli da poter seguire e dei prodotti appositi per avere i capelli perfetti.

I capelli ricci hanno una struttura fusto più spessa rispetto ai capelli lisci, caratterizzata da anse più fitte e ciglia più corte: questa conformazione, sebbene doni volume, definizione e luminosità, è anche più fragile e soggetta a danni, fattori che causano l’afflosciamento prematuro dei ricci.

Quali sono i fattori che rovinano i ricci definiti

Diverse sono le ragioni per cui i capelli ricci tendono a perdere il loro aspetto bellissimo e a diventare crespi e quasi ingestibili:

Umidità elevata : i capelli ricci assorbono molta umidità e si appesantiscono, perdendo forma e volume

: i capelli ricci assorbono molta umidità e si appesantiscono, perdendo forma e volume Detergenti alcalini : gli shampoo alcalini modificano il ph dei capelli e dell’epidermide, danneggiando le cuticole e le proteine del fusto, e facendo perdere ha i capelli il loro aspetto sano e forte

: gli shampoo alcalini modificano il ph dei capelli e dell’epidermide, danneggiando le cuticole e le proteine del fusto, e facendo perdere ha i capelli il loro aspetto sano e forte Tinture e trattamenti chimici: tinture, permanenti e altri trattamenti aggressivi danneggiano il fusto dei capelli ricci, rendendolo fragile e più propenso a perdere la definizione che caratterizza i ricci

Spazzolare e pettinare: spazzolare con vigore i capelli ricci li danneggia. È importante utilizzare solo dei pettini a denti larghi ed eseguire questa azione quando i capelli sono bagnati

Il consiglio di Marco Migliorelli per ottenere ricci effetto wow

Marco Migliorelli, International Artisti Director di Jean Paul Mynè, ci ha spiegato come riuscire a ottenere dei capelli Ricci e definiti attraverso un trattamento che prende il nome di “Keratine Plus Sound Wave”:

“Keratin Plus Sound Wave è speciale anche perché permette di ottenere un buon risultato senza danneggiare i capelli grazie all’utilizzo di uno speciale primer e di un booster da aggiungere nella fase di fissaggio. In pratica si vanno a rompere i ponti di zolfo, strutture interne alla cheratina, per poi rifissarli nella posizione desiderata.”

I prodotti facenti parte di questa linea sono realizzati con delle sostanze molto delicate quali la radice di rafano bianco e l’aloe vera, il primo conservante naturale che restituisce zolfo ai capelli il secondo un film protettivo che preserva le lunghezze. Grazie a questo trattamento si potranno ottenere degli ottimi risultati anche a casa e non solo andando in un salone di professionisti!