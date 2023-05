Come si comportano i neonati in base al loro segno zodiacale: così non avrai sorprese dopo il parto

Il segno zodiacali influenzano la vita di una persona può ancora prima che nasca: scopri come sarà il tuo bambino una volta nato.

I segni dello zodiaco hanno un’importante influenza sul carattere e sul modo di pensare delle persone: ogni segno è peculiare e, proprio come ci dice l’astrologa e tarologa Joana Dias, essi rivelano come si comporteranno i bambini appena nati.

Il loro comportamento dipende anche da quello dei genitori o di chi si prenderà cura di loro, per cui in questo modo potrete farvi un’idea di cosa aspettarvi.

I neonati dell’Ariete, Toro e Gemelli

Partiamo da questi tre segni, in particolar modo dell’Ariete che il primo segno dello zodiaco duepunti i bambini che nasceranno sotto questo segno saranno molto giocosi e con una forte spirito di leadership, con un temperamento impavido e la voglia di eccellere nei loro obiettivi, mettendosi sempre davanti a nuove sfide. I bimbi nati sotto il segno del Toro saranno molto più tranquilli, prenderanno tutte le cose con più calma, anche per esempio imparare a camminare. Per questa tendenza a faticare poco, sarà bene introdurli presto allo sport. I Gemelli, al contrario, sono molto precoci come per esempio nel cominciare a dire le prime frasi; attenzione poiché tendono a urlare per mostrare la frustrazione. Sono inoltre multitasking perché hanno bisogno di diversi stimoli che amano il movimento e i giochi sempre nuovi.

Come si comportano Cancro, Leone e Vergine

I bambini nati Cancro sono estremamente emotivi, con una tendenza sedentaria per cui bene cercare di tenerli sempre attivi, e sono molto affettuosi poiché amano gli abbracci e passare del tempo con la famiglia. Hanno bisogno di essere incoraggiati e spronati. Il segno del Leone vi darà la certezza di avere un bimbo con molto carisma, che desidera attenzioni e con una tendenza a essere dei leader naturali, tratto che si vedrà già da quando andranno all’asilo.

Sotto il segno della Vergine troveremo dei bimbi calmi e con ottime doti oratorie ehi, che imparano in fretta da loro stessi errori. Giochi di logica e matematica possono stimolare la loro attitudine alla praticità; Infine hanno bisogno di una routine ben consolidata.

I piccolo della Bilancia, Scorpione e Sagittario

I Bilancia saranno bambini che amano l’ordine e l’armonia, due fattori di cui avranno sempre bisogno; inoltre avranno bisogno di molta compagnia, poiché tenderanno a soffrire la solitudine. I bimbi Scorpione saranno amorevoli e dedicati, decisamente intuitivi e molto radicali perché per loro sarà o tutto o niente. Con loro bisogna adottare delle tecniche per prevenire la loro naturale possessività. Sotto il segno del Sagittario avrete un bimbo con tantissima energia, amante delle sfide e bisognoso di spazio per se stesso. Vista la grande quantità di energia potrebbe sviluppare un temperamento ansioso, ovviamente da prevenire e da aiutare con lo sport.

Le caratteristiche dei baby Capricorno, Acquario e Pesci

Un acuto senso di responsabilità e di etica e morale caratterizzerà i bambini Capricorno, anche ansiosi per natura e con la necessità di essere calmati da chi li circonda per non avere troppa preoccupazione. Attenzione poiché ne mostrano le loro emozioni con facilità. Gli Acquario saranno molto creativi, si sentiranno a proprio agio con tutti e si arrabbieranno davvero con poca frequenza. Inoltre hanno ottime capacità di problem solving. Concludiamo infine con i Pesci, anch’essi estremamente sensibili e che possono spaventarsi con facilità; solo poche persone permettono di entrare nella loro cerchia più ristretti e ignorano che li ha feriti e fatti stare male.