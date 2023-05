Mare limpido e prezzi stracciati, è a due passi dall’Italia: scopri la meta perfetta per le vacanze 2023

Sapete qual è la meta perfetta per le vacanze 2023? Mare meraviglioso, acqua limpida e prezzi stracciati. Ecco la destinazione vicina a noi.

Con il susseguirsi delle belle giornate di sole che stanno caratterizzando gran parte del nostro Paese la voglia di organizzare una bella vacanza al mare si fa sentire. Così iniziamo a guardare le destinazioni vicine, ma anche quelle lontane e ci troviamo a fantasticare su viaggi alle Maldive, alle Hawaii o in Polinesia. Ciò che ci attira?

Il mare limpido ovviamente, ma peccato che i prezzi siano da capogiro. E così cosa dobbiamo fare? Smettere di sognare? Assolutamente no, basta cambiare il tiro e rendersi conto che a due passi dall’Italia ci sono destinazioni pazzesche a prezzi stracciati. Ecco allora qual è la meta perfetta per una vacanza estiva 2023: l’Albania.

Albania, è lei la meta perfetta per le vacanze estive 2023

Questa nazione, a due passi da noi, è stata per molto tempo sottovalutata e non considerata come meta top per i viaggi. Ma invece ci siamo sempre sbagliati perché con le isole greche così vicine non ha oggettivamente niente da invidiare a nessuno. Un vantaggio per noi che l’abbiamo scoperta? Visitarla senza spendere tantissimo. Vediamo allora perché l’Albania è la meta top per le vacanze 2023.

Il primo punto di forza di una vacanza in Albania è il fatto che è molto vicina all’Italia. Non bisogna sprecare ore o giorni interi per spostarsi e raggiungere la destinazione. Anzi, in alcuni casi chi ama guidare può persino decidere di arrivarci in macchina facendo diverse tappe, oppure con un comodissimo traghetto. Altro vantaggio non da poco riguarda il costo di una vacanza in Albania che è molto contenuto. Tutto qui costa meno che in Italia, ristoranti e mezzi pubblici compresi.

E a tutto questo si aggiunge il fatto che l’Albania è in una location pazzesca. Qui il mare è cristallino, trasparente e con delle tonalità che sembrano uscite da un film. E invece è tutto vero. La natura incontaminata e lussureggiante fa da cornice a questo mare così incredibile dove spiagge libere e altre attrezzate si susseguono rispettando la bellezza del luogo in cui si trovano. Il tutto senza un boom di persone che si accalcano perché, come abbiamo detto in apertura, a oggi l’Albania ancora non è stata presa d’assalto dal turismo di massa. E per questo potrete regalarvi un soggiorno magico! Vi abbiamo convinto? Siete pronti a partire?