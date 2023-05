Ti stanno meglio i capelli corti o lunghi? Con questo trucchetto lo scopri subito

Vorresti darci un taglio ma hai paura di pentirti? Scopri se ti stanno meglio i capelli lunghi o quelli corti con questo trucco infallibile.

Si tratta di un dilemma che affligge tutti, donne e anche uomini. Finalmente però ora possiamo scoprire quale lunghezza ci dona di più prima di correre dal parrucchiere, e, magari pentirci di avergli fatto usare con generosità le forbici.

Se i capelli lunghi ti piacciono ma temi possano appesantirti, o se i tagli corti ti attirano e ti stuzzica l’idea di sfoggiare un nuovo look, tutto quello che devi fare è fugare il dubbio: ecco come si fa.

Capelli lunghi o corti, usa il metodo infallibile per sapere quale ti dona di più prima di tagliarli

Tutte noi siamo irrimediabilmente tentate, prima o poi, dal farci crescere i capelli lunghi quasi come Raperonzolo, dallo scegliere un taglio caschetto o addirittura un taglio maschile di appena 2 cm alla Demi Moore. In questo caso però a differenza di tante altre occasioni della vita, non è sempre vero che la ragione sta nel mezzo! Ci sono dei visi adatto ai capelli lunghi e altri che hanno dei lineamenti, la cui bellezza viene esaltata dai tagli corti. Altri ancora invece sembrano fatti apposta per il taglio medio, che arriva sulle spalle.

Dunque ci troviamo nel salone di hairstylist, spesso siamo tentate a darci un taglio, nel vero senso della parola: stravolgere il look è sempre un modo per vedersi diverse e spesso serve anche a piacersi di più. Tante volte però soprattutto chi è abituato a portare i capelli lunghi non sa fino a che punto osare, perché si chiede “Come starò una volta che avrò tagliato via le lunghezze?”. Il rischio che il risultato non ci piaccia c’è, per fortuna però esiste un metodo infallibile che ti dice già prima di correre dal parrucchiere se i capelli corti ti stanno bene o se invece ti donano di più quelli lunghi. Scopriamo di che cosa si tratta.

Trucco per scegliere la lunghezza dei capelli che ti dona di più

Tutto quello che devi fare è prendere un metro, poggiarlo all’altezza del lobo dell’orecchio, non conta se destro o sinistro, e con la penna tracciare una linea immaginaria a partire dall’orecchio fino al mento. Quindi devi mettere la penna perpendicolare al metro poggiandola di lungo immediatamente sotto il mento. Sarà la distanza tra il lobo dell’orecchio e il mento a dirti se hai un viso affusolato dall’ovale allungato oppure se hai un volto tondo, e di conseguenza a dirti quale taglio ti dona.

Se la penna segna un numero pari o inferiore al 5,7 stai meglio con i capelli corti, invece se la penna segna dopo un numero superiore al 5.7 ti donano di più i capelli lunghi. Dunque più sono distanti lobo e mento meno dovresti tagliare i capelli!