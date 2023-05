Biscotti per la colazione: quelli (famosi) da evitare assolutamente secondo il nutrizionista

Se compri abitualmente i biscotti al supermercato scopri i consigli del nutrizionista per sapere quali sono preferibili da acquistare e quali invece sono sconsigliati.

La colazione è uno dei pranzi più importanti della giornata. Non andrebbe mai saltata, lo sappiamo, ma soprattutto bisognerebbe mangiare gli alimenti giusti. Solo che quando si va di fretta si finisce per mangiare qualche biscotto e via. Ecco sarebbe importante che quei biscotti fossero buoni. Ma quando si comprano i biscotti al supermercato -dunque cibo ultraprocessato – il rischio che non siano frollini sani è molto alto. E non pensate che il brand famoso sia garanzia di qualità.

I biscotti che trovi sugli scaffali del supermercato non sono tutti uguali: alcuni sono buoni nonostante siano prodotti industriali, altri invece dovresti tassativamente evitare di metterli nel carrello, o quanto meno cercare di consumarli solo occasionalmente.

Biscotti industriali, quali dovresti evitare e quali puoi comprare tranquillamente

Il consiglio quando si fa la spesa al supermercato è quella di leggere l’etichetta. E non pensare ingenuamente che la marca sia sufficiente. Ci sono dei frollini da colazione che non dovrebbero essere consumati tutti i giorni perché, nonostante siano alimenti noti e commercializzati da anni, presentano valori nutrizionali poco bilanciati, magari contengono troppi zuccheri, o altri sono fatti con troppi grassi. Non solo, anche la presenza di additivi, addensanti, coloranti e una ricetta con una lista di ingredienti troppo lunga è indice di un prodotto confezionato, eccessivamente elaborato e raffinato.

A tal proposito è molto utile l’approfondimento pubblicato sui suoi canali social da parte dell’esperto di alimentazione Angelo Verde. Secondo il nutrizionista ci sono alcuni tipi di biscotti industriali che non dovresti mai mettere nel carrello, e altri che invece possono essere consumati tranquillamente, nonostante siano prodotti ultraprocessati. Scopriamo la sua classifica, dal ‘peggiore’ al ‘migliore’:

All’ultimo posto si posizionano i Pavesini al cacao , che su cento grammi hanno oltre il 40 per cento di zuccheri. Oltre a far male, non saziano nemmeno.

, che su cento grammi hanno oltre il 40 per cento di zuccheri. Oltre a far male, non saziano nemmeno. Al secondo posto si classificano gli Oro Ciok Saiwa, troppo grassi.

In terza posizione troviamo i famosi biscotti al forma di cuore della Mulino Bianco, i Batticuore sono pieni zeppi di additivi (ben sei).

Nella classifica dal peggiore al migliore troviamo in quarta posizione le Gocciole Pavesi , eccessivamente ricche di grassi e anche di zuccheri.

, eccessivamente ricche di grassi e anche di zuccheri. Al quinto posto dei biscotti industriali da evitare si classificano i Gran Cereale, non equilibrati nella proporzione dei macronutrienti ed eccessivamente pieni di zuccheri e di grassi.

non equilibrati nella proporzione dei macronutrienti ed eccessivamente pieni di zuccheri e di grassi. Idem per i Plasmon per adulti , che si posizionano al sesto posto.

, che si posizionano al sesto posto. Zuppole Balocco al settimo posto.

al settimo posto. Buongrano di Mulino Bianco si collocano all’ottavo posto.



si collocano all’ottavo posto. Le Macine del Mulino Bianco si posizionano al nono posto.

del Mulino Bianco si posizionano al nono posto. Invece al decimo posto troviamo Amore frollini al cacao di Naturasì, linea La Grande Via, con una moderata quantità di grassi e zuccheri.

di Naturasì, linea La Grande Via, con una moderata quantità di grassi e zuccheri. I biscotti Misura dolce senza biscotti allo yogurt hanno pochi zuccheri e si attestano tra i migliori: cioè all’undicesima posizione

hanno pochi zuccheri e si attestano tra i migliori: cioè all’undicesima posizione Gli Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti hanno circa il 3 % di zuccheri ogni 100 grammi e si posizionano al dodicesimo posto in classifica.

hanno circa il 3 % di zuccheri ogni 100 grammi e si posizionano al dodicesimo posto in classifica. Vivisano di Leo hanno solo il 2,5% di zuccheri ogni 100 grammi, e li troviamo sul podio, in terza posizione.

hanno solo il 2,5% di zuccheri ogni 100 grammi, e li troviamo sul podio, in terza posizione. Il secondo gradino del podio è occupato da PandiYò: Frollini con Yogurt e Cereali – Mulino Bianco.

Il primo posto va alla Mulino Bianco con i Frollini allo yogurt e cereali senza zuccheri aggiunti.

Ricordatevi di cambiare spesso biscotti e di acquistare prevalentemente quelli che non hanno farina raffinata e non hanno zuccheri aggiunti. Controllate poi gli additivi – meno ce ne sono e meglio è. E anche se andate di fretta cercate di inserire nella vostra dieta della colazione: la frutta. Sana, nutriente e saziante.