Herpes labiale nei bambini: tutto quello che i genitori devono sapere su sintomi e cure

L’herpes labiale nei bambini provoca sintomi ben precisi che è importante conosce in modo tale da attuare le giuste cure. Ecco cosa sapere al riguardo.

Una delle infezioni più diffuse nei bambini è proprio l’herpes labiale. Questo si manifesta con sintomi precisi e presenta una serie piuttosto ampia di cause. In genere, il disturbo in esame è indicato anche come febbre sul labbro e si verifica maggiormente nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. Ciò detto, ci sono alcune informazioni che i genitori devono sapere. Esse riguardano i sintomi e le cure relative al disturbo in questione sui bambini.

Di seguito, approfondiremo l’argomento soffermandoci dapprima su quelli che sono i sintomi piuttosto evidenti che segnalano la presenza dell’herpes labiale. Successivamente ci soffermeremo su quelle che sono le cause e le relative cure che solitamente risultano essere più efficaci contro di esso.

Herpes labiale: cause, sintomi e cure

Come già accennato, sopra, la febbre sul labbro è un’infezione che può colpire i bambini molto piccoli e che interessa la zona delle labbra. Tuttavia, nei casi più importanti, si può verificare un interessamento anche di altre zone del viso. Tra queste ci sono, ad esempio, il naso, la gola, il mento e le guance. Il responsabile di questa infezione è il virus herpes simplex che una volta comparso tende a restare in maniera latente nei gangli nervosi, potendo fare la sua ricomparsa anche più volte nel corso della vita.

Le cause che scatenano il disturbo in questione sono diverse tra cui il raffreddore, lo stress, la dermatite atopica, un’eccessiva esposizione al sole come anche una carenza di nutrienti. Ciò detto tra i sintomi più comuni ci sono prurito, irritazione, mal di gola, febbre alta, come anche un senso di spossatezza generale. Gli esperti consigliano di prestare molta attenzione e di evitare contatti e la condivisione di oggetti con il paziente affetto dal disturbo. Il motivo risiede nel fatto che si tratta di un’infezione contagiosa,. E’ altrettanto importante sottolineare però che esso tende ad insorgere solamente nelle persone che presentano un recettività al virus.

In ogni caso, sono tanti gli accorgimenti e le cure che si possono mettere in atto per contrastare e prevenire l’insorgere dell’herpes labiale. In primis, per prevenirlo, si consiglia di applicare sempre la crema solare prima di esporsi al sole. Allo stesso tempo bisogna idratare in maniera profonda le labbra durante la stagione invernale così da evitare screpolature.

Le cure più efficaci

Da evitare sono anche gli stati di eccessivo stress e uno scarso apporto di vitamina A, C, D ed E. In riferimento alle cure queste solitamente consistono nell’applicazione di una pomata per una settimana. Si tratta di un prodotto antivirale che aiutano a contrastare i fastidi.

Nel caso in cui questi siano particolarmente invasivi, è possibile ricorrere alla somministrazione di ibuprofene o comunque un antidolorifico. Ci sono peraltro anche alcuni rimedi naturali che possono rivelarsi particolarmente efficaci. Tra questi ci sono il miele o l’olio per via dell’elevato contenuto di sostanze antibatteriche e antisettiche. In ogni caso, il consiglio resta sempre quello di rivolgersi ad un medico esperto che attuerà tutte le misure del caso per risolvere l’infezione.