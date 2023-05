L’abito estivo perfetto per coprire i chili di troppo? Esiste ed è super cool

Si sa che l’estate è la stagione più calda. Ma siete pronte a scoprirvi e sentirvi nel massimo comfort con voi stesse? Con questo abito lo sarete di sicuro. Scatti rubati lo ritraggono indosso a mamme e nonne: ringiovanite e chic all’istante.

I chili di troppo spaventano, soprattutto d’estate. Per chi non ha avuto tempo o modo di mettersi in forma, c’è un segreto, o meglio un abito, che potrebbe fare al caso vostro e coprire i chili di troppo messi durante l’inverno. L’estate è ormai alle porte e non ci resta che mettere in campo questo look tutto nuovo che ha già reso felici milioni di donne nel mondo. Scopriamo di cosa stiamo parlando.

Questo nuovo abito sta già spopolando in tutto il mondo. Mamme e nonne lo hanno indossato anche sulle passerelle di alcune sfilate di moda. Con l’estate vicina è opportuno adoperare vestiti freschi e comodi che ci permettano di far fronte alle torride temperature della stagione più calda dell’anno. Lo conoscete già? Su TikTok è ormai virale insieme ad alcuni hashtag molto diffusi come: #coastalgrandmother. Insomma, l’abbigliamento delle nonne, ma senza perdere il tocco chic.

L’abito che ha risolto i problemi di molte donne: nasconde i chili di troppo

Per non lasciar vedere troppe forme in eccesso, bisognerebbe indossare vestiti larghi e comodi. Solo così le linee del corpo saranno libere e poco delineate, mantenendo comunque un tocco di eleganza e sobrietà. Stiamo parlando dell’abito più diffuso al momento, che ha cambiato l’idea di abbigliamento di moltissime donne: è questo qui.

L’abito Smock. Lo conoscevate? È proprio lui ad aver rivoluzionato l’idea di abito per mamme e nonne, rendendole più sicure di loro nascondendo i chili in eccesso. Un tipo di abito che è stato più volte ripreso dallo stilista Giambattista Valli in molte delle sue sfilate. I suoi vestiti ‘mini‘ ridisegnati con una nuova idea di vestibilità per mamme e nonne, e non solo.

La stessa cosa ha fatto Etro, la famosa azienda italiana di borse e abbigliamento. Per questa primavera ha puntato su dei modelli ricamati e con fantasie floreali, rientrando pienamente nella categoria di abito stile Smock, che abbiamo capito essere approvato pienamente da ormai moltissime donne di ogni età.

Insomma, si ritorna un po’ all’infanzia con questi vestitini colorati e un po’ sbarazzini. Una sorta di seconda giovinezza per il mondo femminile.