Vuoi far crescere i tuoi capelli più velocemente? Ecco come puoi fare, rimedi efficacissimi

Avere una chioma lunga e folta è il desiderio di tutte o quasi. Ma nonostante gli sforzi in poche ci riescono. Ma ecco i rimedi efficacissimi che aiutano davvero

Ah quei bei capelli folti e vigorosi che si vedono nelle pubblicità. Quelli lunghi e sani da sfoggiare, quelli in cui fai un movimento con la testa e li vedi ondeggiare. Uno spettacolo vero? Tantissime donne vorrebbero dei capelli così, ma fra genetica non generosa e trattamenti sbagliati non tutte riescono ad averli. E se è ovviamente vero che su ciò che ha donato Madre Natura non si può fare niente, sui trattamenti si può fare moltissimo.

Ci sono infatti trucchi che vi faranno avere dei capelli bellissimi. Trattamenti estremamente semplici da mettere in atto e soprattutto a costo zero. Di conseguenza, tutte o tutti coloro che desiderano avere capelli più lunghi in poco tempo non possono non fare tesoro delle dritte che stiamo per svelarvi.

Far crescere i capelli più velocemente, ecco come fare

Ottenere una crescita dei capelli più veloce è possibile. Il primo passo è a tavola. Mangiare sano, mangiare frutta e verdura, evitare cibi troppo grassi è indispensabile per la salute dei propri capelli. Altre piccole accortezze devono essere riservate ai capelli stessi. Abitudini come lavarseli troppo spesso vanno tolte quanto prima se desiderate avere capelli sani e folti. Ecco dunque piccoli e semplici trucchi per il benessere dei capelli, ma molto efficaci.

Il processo di crescita può essere ostacolato da tantissimi fattori che vanno dallo stress all’inquinamento, allo stile di vita. Ciò detto, uno dei rimedi più efficaci per ottenere una chioma lunga e forte è rappresentato dallo shampoo che deve essere adatto alla propria tipologia di capello. Nel caso di capelli fini infatti bisognerà optare per un prodotto dall’azione rinforzante ma delicata, mentre nel caso di un cuoio capelluto secco la scelta dovrà ricadere su uno shampoo molto idratante e così via.

Una buona pratica è rappresentata dall’eseguire un massaggio del cuoio capelluto: in questo modo si aiuta a ridurre lo stress e migliorare la circolazione sanguigna a favore del processo di crescita dei capelli. Occhio anche allo styling e al calore eccessivo sui capelli che può avere conseguenze molto negative su di essi. In particolare finisce per causarne la rottura e di conseguenza ne impedisce la normale crescita.

In ultima analisi, è importante sapere che per una crescita veloce della propria chioma bisogna seguire una dieta sana ed equilibrata in cui siano presenti tutti i nutrienti necessari per garantirne una buona salute. Uno degli alleati più preziosi è il miglio. Preziosi sono anche le uova, le noci e il pesce azzurro. Non devono mancare infatti gli Omega 3 e 6, le vitamine B, C ed E. L’alimentazione è fondamentale in quanto aiuta a stimolare i follicoli piliferi e dunque ad aumentare la velocità con cui crescono i capelli.

Come avrete avuto modo di capire si tratta di rimedi molto semplici e soprattutto a costo zero che vale la pena di mettere in pratica fin da ora e che garantiscono risultati praticamente immediati.