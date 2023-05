Alessandro Borghi è diventato papà, chi è la compagna (neo mamma): età, vita privata, passioni

Alessandro Borghi poco tempo fa è diventato papà, ecco chi è la sua compagna, cosa fa nella vita, quanti anni ha e quali sono le sue passioni.

Da poco più di un mese Alessandro Borghi è padre per la prima volta di uno splendido bambino e si gode questo particolare momento della sua vita con la sua compagna neo mamma. Ecco come si chiama la fortunata e che lavoro fa.

A dicembre dell’anno scorso la compagna di Alessandro Borghi ha sfilato sul red carpet del film Le otto montagne che vedeva protagonista il suo innamorato, visibilmente incinta. La nascita del piccolo Heima invece è emersa solo in questi ultimi giorni tramite un’intervista a The Hollywood Reporter Italia. L’attore aveva detto di stare molto bene e che era arrivato nella loro vita qualcosa che li faceva dormire poco. Ha anche aggiunto che erano stati travolti dall’affetto e che tutte le persone che conoscevano stavano dando loro consigli sul piccolo.

Ma chi è la madre del suo bambino, la donna che gli fa battere il cuore ormai da alcuni anni e con cui sta affrontando l’avventura di essere genitore? Ecco tutto ciò che si conosce su di lei.

Alessandro Borghi: ecco la sua stupenda fidanzata

Irene Forti è una donna molto riservata, come il suo fidanzato Alessandro Borghi, possiede un account social su Instagram ma lo mantiene privato. Lavora tra Londra e l’Italia ed si è laureata in Economia Aziendale presso l’Università Luiss nel 2013. Nel 2016 ha preso una laurea in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. Pare che in Uk sia stata alla guida di un’azienda della sezione risorse umane in cui appunto selezionava il personale. Sarebbe stata anche a capo delle risorse umane per una celebre accademia londinese di gioielli.

Questa donna brillante e capace è consulente della HomeMeansCasa, uno società di couching psicologico dedicata allo sviluppo di idee e progetti artistici e di intrattenimento per film, serie tv e produzioni teatrali. Infine ha fatto la modella per dei tatuatori, mostrando tatuaggi temporanei. Nel corso di un’intervista rilasciata a Io Donna il protagonista di Sulla mia pelle ha dichiarato che la sua fidanzata è la persona più acculturata che lui conosca e che legge quattro libri a settimana. Anzi, era merito di Irene se si era rimesso a leggere tanti libri.

La coppia condivide la stessa passione per la montagna e proprio durante un viaggio di questo tipo in Islanda hanno trovato ispirazione per il nome da dare al figlio. Sono davvero una coppia magnifica e affiatata.