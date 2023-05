Esercizi post parto per tornare in forma velocemente: puoi farli anche a casa

Dopo il parto il corpo subisce diverse modifiche: ecco come ritornare in forma e quali sono gli esercizi adatti!

Tornare in forma dopo il parto non è così semplice per tutte le donne: magari anche tu stai affrontando questo periodo con difficoltà e quell’ansia di voler vedere il tuo corpo tornare come era prima. Proprio per questa ragione lo yoga è la soluzione di cui hai bisogno.

Fare esercizio fisico regolare dopo il parto è fondamentale per il benessere. Lo yoga post-natale, in particolare, offre numerosi benefici alle neomamme: per esempio aiuta a tonificare i muscoli e rassodare la pelle, riducendo le smagliature; migliora la postura e la coordinazione; riduce lo stress e l’ansia, grazie alle tecniche di respirazione e rilassamento. Inoltre serve anche a stimolare la circolazione sanguigna e metabolica, accelerando il processo di guarigione del pavimento pelvico, a donare maggiore flessibilità ed equilibrio, utile per accudire il neonato. Infine, favorisce il rilascio di endorfine, gli “ormoni della felicità”, con effetti positivi sul tono dell’umore.

Quali sono le posizioni dello yoga consigliate per una neo mamma

Durante un allenamento di yoga, che potrai svolgere anche comodamente a casa, queste sono le 5 posizioni consigliate per poter ottenere i benefici di cui abbiamo parlato poco sopra.

La posizione della sedia : serve per rafforzare le gambe, il pavimento pelvico e glutei e per eseguirla bisogna mettere i piedi paralleli e poco sotto le spalle, piegarsi in basso con le gambe e in avanti con la schiena tenendola dritta, senza andare troppo in giù, poiché non si tratta di uno squat

La posizione del bambino: conosciuta anche come rest position, permette di fare rilassare la schiena e tutto il corpo; per eseguirla bisogna mettersi per terra in ginocchio, abbassare i glutei sui talloni e nel contempo allungare le braccia in avanti e posare la fronte a terra