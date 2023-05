Febbre bambini nel weekend: niente panico e risolvi subito in questo modo | Evita gli errori

Molti genitori ne fanno esperienza di sovente: arriva il fine settimana ed insieme ad esso anche la febbre che colpisce i figli. Scopriamo perché capita e cosa fare.

Sembra farlo apposta. Terminiamo la settimana di lavoro, ci prepariamo a trascorrere due giorni di relax magari fuori porta con la nostra famiglia ed ecco che puntuale si ripresenta un imprevisto che ormai conosciamo bene: nostro figlio ha la febbre. E non da qualche giorno – almeno così ci pare – ma proprio in procinto del fine settimana. Vi è già capitato, vero? E probabilmente in ben più di un’occasione. Già, ma perché ciò avviene?

Forse perché la stanchezza accumulata emerge con forza, oppure perché i sintomi erano già presenti seppur in forma lieve e poi, giunti al momento di distendersi e di poter godere di ritmi più pacati, ecco che si mostrano in tutta evidenza. O ancora potrebbe essere il risultato di un’influenza recente dalla quale il nostro bambino non si è ancora totalmente rimesso e, mandato a scuola prima del tempo, ha tenuto duro il più possibile e poi, quando finalmente si è lasciato andare a maggior distensione, ecco che il sistema immunitario ha presentato il conto.

Insomma le cause possono essere molteplici, soprattutto per un sistema immunitario ancora fragile e non completamente sviluppato come quello dei nostri bambini. Il quale, inoltre, viene messo spesso a dura a prova a scuola, in ambienti che spesso sono un vero e proprio ricettacolo di batteri influenzali. Cosa fare allora per porvi rimedio ed interrompere questa sorta di “febbre da tempo libero”?

Come accorgersi della febbre da weekend e cosa fare per prevenirla e curarla al meglio

Innanzitutto non sottovalutiamo i livelli di stanchezza dei nostri figli: la giusta dose quotidiana di riposo è essenziale per un sano e corretto sviluppo del nostro bambino ed affinché il suo sistema immunitario si ricarichi costantemente delle energie sufficienti e necessarie per affrontare la giornata con il massimo vigore. “Spremerlo” troppo durante la settimana, pensando che potrà recuperare poi nel weekend, può risultare in lievi – ma significative – forme di sfinimento. Le quali, inevitabilmente e soprattutto in concomitanza di momenti distensivi, non tarderanno a manifestarsi.

Accertiamoci inoltre che, dopo un periodo di malattia, il suo sistema immunitario sia effettivamente pronto a riprendere ritmi da pieno regime: se l’organismo non si è ripreso correttamente da un malanno, ad esempio proprio di tipo influenzale, le probabilità di ricadute aumentano così come il rischio di dover affrontare sintomi febbrili ancora più severi.

In caso di qualsiasi dubbio o necessità di approfondimento, inoltre, rivolgiamoci sempre al nostro pediatra di famiglia. Ciò soprattutto in caso di recidive, di febbri ripetute e frequenti, che potrebbero essere causate sì da affaticamenti eccessivi, ma anche da eventuali disturbi del sistema immunitario. Insieme al pediatra, potremo senz’altro valutare i rimedi migliori e più efficaci da adottare per far tornare il nostro bambino in forma e pieno di energie.