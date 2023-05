Schiacciata di patate e zucchine, uno stuzzichino diverso dal solito e super buono

Avete mai provato un piatto come questo? Facile da creare e super buono: è proprio quello che fa al caso vostro.

Entrare nei panni di uno chef è davvero difficile, ma provarci non costa nulla dopotutto. Capita spesso, infatti, di svegliarsi la mattina ed avere una voglia matta di preparare un piatto mai visto prima e che possa piacere non solo a noi, ma anche ai nostri conoscenti. Ricevere maggiori pareri al riguardo potrebbe essere decisamente una buona idea, specialmente se vogliamo che in futuro diventi qualcosa di più rispetto ad adesso.

E se il vostro occhio ricade molto spesso sulle ricette con cibi piuttosto gustosi e facilmente preparabili, siamo sicuri che avrete un ottimo percorso da seguire d’ora in avanti. Tutto quello che serve è impegnarsi a fondo dopotutto, evitando di commettere errori troppo gravi – come dimenticarsi il sale, il basilico o l’olio per esempio – o di bruciare il piatto prima ancora che sia pronto. Insomma, è meglio non fare sbagli banali in poche parole.

Ricetta favolosa, tutti la vorrebbero avere in casa: preparatela subito

Questo discorso vale anche per la ricetta di cui vogliamo parlare ora, che consiste nella creazione di una buonissima schiacciata con patate e zucchine. Gli ingredienti per la sua preparazione sono pochi e piuttosto facili da reperire, di conseguenza crediamo che sia alla portata di tutti e che potrebbe piacere veramente a chiunque. Ma in che modo andrebbe preparata questa ricetta, e quanto tempo ci metteremmo per arrivare a mangiare?

Innanzitutto munitevi di una grattugia, per poi prendere 200 grammi di patate e 170 grammi di zucchine. Dopo aver grattugiato gli alimenti in questione, versate il tutto in una ciotola e aggiungeteci 325 ml di acqua, 200 g di farina e 60 g di parmigiano anch’esso grattugiato. Dopodiché, cosa molto importante oltretutto, inserite 1 cucchiaino di sale, 1 di spezie e un filo d’olio di semi. Nulla di troppo complicato sino a questo punto.

Andando avanti, non dimenticatevi di mescolare con una forchetta per creare un composto cremoso, utile per far sì che possa essere versato su una teglia con carta da forno. Infine, livellatela correttamente ed aggiungeteci un giro d’olio, cuocendola in seguito a 200° per 25 minuti. Se avrete preparato tutto quanto al meglio, di sicuro sarete riusciti a completare il piatto in circa 40 minuti. Di seguito vi lasciamo una prova pratica di come realizzarla: