Chiara Ferragni, quello strano silenzio di Fedez inquieta i fan

Fedez non ha più postato niente nei giorni precedenti il compleanno di Chiara Ferragni. Questo ha insospettito i followers che hanno pensato a un nuovo litigio nella coppia

L’imprenditrice digitale più nota al mondo il 7 maggio scorso ha festeggiato il suo 36esimo compleanno. Per l’occasione, Chiara, con suo marito Fedez e diversi parenti e amici, ha trascorso la festa sul Lago di Como, come era stato programmato nei giorni scorsi con la famiglia. Le prime fotografie sono apparse sui diversi profili social, evidenziando una vasta tavolata allestita su una delle terrazze del Grand Hotel Tremezzo.

I Ferragnez sono molto legati a quella zona e nel mese di gennaio avrebbero acquistato una mega villa a Pognana Lario, ma non erano stati più visti là, fino al giorno del compleanno dell’influencer. Sempre sul lago, Chiara Ferragni ha vissuto altri momenti importanti della sua vita. Uno di questi è stato il terzo anniversario del suo matrimonio con Fedez, durante il quale lui le ha fatto una serenata in mezzo al lago su una chiatta appositamente allestita per l’occasione, cantandole la sua ultima canzone. Questo momento è stato davvero indimenticabile per loro. I Ferragnez, dunque, sembrano più uniti che mai ma recentemente qualcosa ha insospettito i fan.

Il silenzio di Fedez, è gelo in famiglia

Molti fan dei Ferragnez si sono insospettiti perché il marito di Chiara Ferragni non ha più pubblicato niente. Questo fatto è accaduto pochi giorni prima del 36esimo compleanno dell’imprenditrice. Non una sola storia, nemmeno fotografie sui social e neanche l’annuncio del compleanno di Chiara. Ma cosa è successo? Questa è la domanda che si sono posti i suoi followers, che hanno cominciato a sospettare di un possibile litigio nella coppia.

Probabilmente Fedez era impegnato nei preparativi della festa e non ha avuto tempo per pubblicare nessun contenuto. I followers dei Ferragnez sono abituati ad avere sempre notizie della coppia, poiché sono soliti ad aggiornare i fan di tutti i momenti della loro giornata. Questo ha scatenato la preoccupazione di chi segue le vicende della famiglia, come è accaduto i giorni che sono succeduti al Festival di Sanremo. Anche in questa occasione, Fedez aveva taciuto per molti giorni e gli stessi si sono posti numerose domande. Fortunatamente, le foto della recente festa hanno schiarito tutti i dubbi. Fedez e Chiara Ferragni sono uniti più che mai e il loro amore sembra destinato a durare per molto tempo.