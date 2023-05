Conosci la torta fantasma? Sembra uno scherzo, ma è buonissima

Avete mai assaggiato una torta così tanto caratteristica come questa? Ecco in che modo potreste prepararla a casa vostra!

Quanti di noi si dimostrano essere degli ottimi pasticceri nel tempo libero? Di sicuro non sono pochi, però non è affatto facile riuscire a realizzare un piatto come si deve e che sia in grado di accontentare una vasta quantità di persone in poco tempo. Ciò che conta in questi casi, nonostante sia davvero difficile da credere, è esattamente quello di informarsi a dovere su come preparare un determinato dolce in tempo e senza creare guai.

Sarà sicuramente difficile farlo all’inizio, questo lo diamo per scontato, ma nel momento in cui arriveremo a realizzare quello che sarà il piatto migliore della nostra vita, di sicuro ci terremo ben stretta quella ricetta. Perché mai non dovremmo farlo dopotutto, specie se amiamo alla follia la cucina e le nostre intenzioni sono quelle di apprendere il più possibile da essa? Sarebbe una falsità se non fosse così, motivo per cui ve lo diciamo.

Torta fantasma, è un dolce più che ottimo: da mangiare in ogni momento della giornata

Ed è proprio questo il motivo del perché vorremmo suggerirvi una creazione più che interessanti, la stessa che Serena Missori offre a tutti quanti noi: la torta fantasma. Parliamo di una ricetta in cui sono previste 3 banane mature, succo di mezzo limone, 4 uova biologiche, 100 ml di latte, 50 ml di olio EVO, 150 G di cocco rape, 1/2 cucchiaino di semi di vaniglia, 1/2 cucchiaino di lievito per dolci e 1 pizzico di sale marino. Qual è il processo di preparazione?

Tanto per cominciare prendete una ciotola e schiacciate le banane sbucciate al suo interno, per poi amalgamarle assieme a tutti i liquidi una dopo l’altra. A questo punto aggiungete gli ingredienti secchi, mescolandoli successivamente e versandoli in una teglia al termine dell’operazione. Poi basterà cuocerla in forno per 45 minuti, regolando la temperatura a seconda delle nostre esigenze, ed infine consumatela così com’è!

Nulla vi vieterebbe di guarnirla con altri ingredienti, magari con dei lamponi disidratati per esempio, di conseguenza potreste decidere voi in che modo renderla ancora più buona e saporita. Di base lo è di sicuro, su questo non abbiamo alcun dubbio, ma se pensate che non sia abbastanza forse dovreste farvi un giro su Internet. Riuscirete a trovare altre ricette interessanti, non abbiamo dubbi, dunque non fermatevi solo ad un singolo dolce.