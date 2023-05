Non hai tempo di andare in palestra? Questi semplici esercizi casalinghi ti cambieranno la vita

Se ritagliarsi del tempo per andare in palestra non è possibile vi sono alcuni facili esercizi da effettuare, anche a casa, nel corso della giornata, che potranno aiutarvi a migliorare la forma fisica e rimanere in salute. Scopriamoli insieme

Quante volte ci decidiamo a fare l’abbonamento per andare in palestra ma poi, sopraffatti da lavoro e piccoli e grandi impegni quotidiani, ci ritroviamo a non avere il tempo per andarci; oppure ci sentiamo, arrivato il tardo pomeriggio, ormai troppo stanchi per andare a smaltire un po’ di calorie sul tapis roulant e facendo addominali o sollevando pesi.

Il rischio è trovare qualsiasi scusa possibile per saltare l’appuntamento con la palestra e quindi ritrovarsi con un progressivo accumulo di grasso sul girovita. Che, di fatto, rappresenta un primo campanello d’allarme per la propria salute, un segnale che bisogna attivarsi per ritrovare una migliore forma fisica e, in questo modo, per prevenire alcune malattie.

Non riesci ad andare in palestra? Gli esercizi da fare a casa per migliorare forma fisica e salute

Ebbene se anche in questo caso la palestra rimane un miraggio irraggiungibile, sappiate che vi sono una serie di semplici esercizi che è possibile praticare anche a casa propria e nell’arco della giornata, anche nelle piccole pause quotidiane, che potranno davvero cambiarvi la vita. E a beneficiarne, oltre alla salute, saranno anche la qualità del sonno ed il morale. La prima regola è essere sempre attivi pertanto è bene optare per le scale al posto degli ascensori, evitare di parcheggiare proprio davanti al posto di lavoro, per concedersi anche qualche centinaia di metri a piedi oppure se si utilizzano i mezzi pubblici è consigliabile scendere un paio di fermate prima di quella prevista o ancora è possibile andarci in bicicletta. Anche dopo pranzo è consigliabile fare una passeggiata di un quarto d’ora per stimolare la digestione.

La regola sarebbe quella di cercare di fare almeno 10mila passi al giorno, come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nei fine settimana si può valutare la camminata veloce in un parco, dedicando almeno 40 minuti del proprio tempo ad essa e cercando di evitare le pause. A questi ‘esercizi’ occorre abbinare una corretta idratazione ed una dieta equilibrata evitando il consumo eccessivo di grassi o zuccheri e con spuntini a base di frutta secca o fresca.

Due esercizi casalinghi di sicuro successo

Nel corso della giornata inserire alcuni facili esercizi nei momenti di pausa potrebbe aiutarvi moltissimo: posizionando ad esempio la schiena contro il muro, piegando le ginocchia e restando in tale posizione per qualche minuto i muscoli delle cosce ne beneficeranno. Anche contrarre periodicamente i glutei li rafforzerà dal momento che li manterrete sempre attivi. Un altro esercizio utile che si può fare a casa di ritorno dal lavoro prevede di stare seduti a gambe incrociate con le mani all’esterno della gabbia toracica: l’esercizio che serve per combattere lo stress e aumentare l’ossigenazione prosegue inspirando lentamente ma profondamente con il naso spingendo le coste contro il palmo delle mani per poi espirare con calma ma il più a lungo possibile, andando a contrarre gli addominali.

Un ultimo esercizio che è consigliabile eseguire di mattina e a stomaco vuoto prevede invece di stare in piedi con le mani sulle cosce: a quel punto dovrete inspirare profondamente dal naso e poi espirare flettendo contemporaneamente le ginocchia per poi andare a piegarvi in avanti restando in tale posizione per una quindicina di secondi, senza respirare, e ripetendo il tutto per almeno quattro o cinque volte.