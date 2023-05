Bruciore di stomaco e nausea in gravidanza: queste 2 ricette facili e veloci saranno tue alleate per tutti i 9 mesi

Il fastidio del mal di stomaco quando si è in stato interessante può essere attutito in diversi modi

La gravidanza è un periodo di profondi cambiamenti non solo psicologici bensì fisici, che comportano delle modifiche nel modo di sentirsi.

Si possono avere dei momenti in cui gli sbalzi d’umore fanno da padrone, altri nei quali il dolore fisico si fa sentire. Tra i diversi disturbi della gravidanza c’è di sicuro quello del mal di stomaco. Questa parte del corpo può dolere particolarmente proprio in questa fase speciale della vita di una donna, che si accinge a mettere al mondo un bambino.Ovviamente ci sono dei rimedi che possono essere utilizzati, senza per questo dover attingere necessariamente a farmaci. Reta comunque indubbio il parere di un medico specialista.

Via il mal di stomaco in gravidanza con due ricette semplici e gustose da provare

Si tratterebbe di sintomi diffusi per la maggiore nei primi tre mesi di attesa. La nausea è un mal comune a molte donne in stato interessante, quest’ultima può essere accompagnata da forti dolori allo stomaco, spesso così fastidiosi da togliere quasi il fiato.

Ci sarebbero, però, delle ricette in grado di poter alleviare i fastidi. Si tratta di ricette che possono non solo contrastare lo spiacevole fenomeno, quanto aggradare i palati. Ovviamente, a scanso di piacevoli controindicazioni, bisogna, nella maniera più assoluta, fare attenzione ad intolleranze o allergie.

Due dessert freddi e semplicissimi da preparare da gustare per contrastare nausea e bruciore di stomaco

La prima ricetta è una gelatina di cocco, ananas e menta. La consistenza della gelatina andrebbe a contrastare i fastidi allo stomaco, la freschezza di questo dessert aiuta a ingerire un mix di alimenti leggeri.

Ingredienti:

Preparato per gelatina in polvere senza zuccheri aggiunti e additivi;

250 ml di bevanda al cocco;

250 ml di acqua;

menta fresca.

Procedimento:

Versare in una ciotola il preparato per gelatina in polvere insieme all’acqua che deve essere bollente, mescolare finché il tutto non si amalgami. Poi, aggiungere la bevanda al cocco insieme a foglie di menta fresca. Lasciare raffreddare del tutto e porre il recipiente con il composto in frigo. Quando ci si sente sopraffatte dal mal di stomaco in gravidanza una fetta di fresca gelatina può davvero fare la differenza.

Un altro alimento che contrasta la nausea e i bruciori di stomaco è la purea di mele con aggiunta di mandorle. Possibile sia frullare una mela sia acquistare delle pure già pronte senza zuccheri aggiunti o additivi dannosi.

Al frutto in purea aggiungere delle scaglie di mandorle. Mangiare questo accostamento di alimenti freddo può davvero essere di supporto a bruciori di stomaco e nausea.