Rose invase dagli insetti: ecco 4 rimedi casalinghi ed ecologici, sono infallibili

Avere un giardino ti permette di vedere ogni giorno una parte bellissima della natura: come fare però se è invaso da insetti?

Quando si ha una casa con il giardino gli insetti sono ovviamente una realtà da dover affrontare quotidianamente: essendo il loro habitat naturale e normale trovarli in giro.

Spesso bisogna riuscire a prendere i giusti provvedimenti poiché non tutti gli insetti sono innocui, ma possono causare dei danni alle piante. Fortunatamente esistono dei rimedi completamente naturali per riuscire a liberarsi di questi piccoli insetti.

Perché gli insetti invadono le rose? Scopri le ragioni principali

Le rose sono piante bellissime, ma anche molto delicate e soggette ad attacchi di parassiti e insetti. In particolare, alcuni insetti possono diventare un vero flagello per le rose coltivate in casa e in giardino. Gli insetti decidono di “prendere di mira” le rose essenzialmente per due motivi:

Le rose producono nettare : quando sbocciano, le rose secernono nettare zuccherino per attrarre gli impollinatori, come api e bombi. Ma questo nettare attira anche afidi, cocciniglie e altri insetti dannosi

: quando sbocciano, le rose secernono nettare zuccherino per attrarre gli impollinatori, come api e bombi. Ma questo nettare attira anche afidi, cocciniglie e altri insetti dannosi Le rose forniscono cibo e rifugio: le foglie, i germogli e i torsoli dei boccioli delle rose sono una fonte di nutrimento per larve e insetti adulti. Insetti come acari e ragnetti rossi trovano anche rifugio tra i rami e le spine delle piante

Tra gli insetti più comuni che possono infestare le rose ricordiamo:

Gli afidi : piccoli insetti verdi che succhiano la linfa delle foglie e dei germogli, producendo una melata nera che favorisce la formazione di funghi

: piccoli insetti verdi che succhiano la linfa delle foglie e dei germogli, producendo una melata nera che favorisce la formazione di funghi Le cocciniglie : parassiti arrotondati e dal colore variabile che si nutrono della linfa della pianta e secernono melata

: parassiti arrotondati e dal colore variabile che si nutrono della linfa della pianta e secernono melata I tetranichi: larve rosa rosee di questi lepidotteri si cibano del tessuto delle foglie.

Vediamo assieme dei metodi per riuscire a liberarsi subito da questi insettini.

I quattro metodi ecologici di cui hai bisogno

Un metodo che puoi usare l’acqua saponata nera: per realizzarla ti basterà diluire sapone nero naturale, olio di oliva e caffè in un litro di acqua; spruzzare la soluzione due volte al giorno sulle foglie la mattina a fine giornata per i primi 5 giorni sarà sufficiente. Prima di buttare i fondi di caffè ripensaci, perché potresti usarli proprio come repellente naturale contro gli insetti: è sufficiente spargerli tra la terra della pianta e gli insetti si allontaneranno in fretta.

L’aceto bianco serve a debellare le piante dagli insetti senza rovinare le stesse: ti servirà diluire l’aceto in acqua in un rapporto 1 a 10 e poi spruzzarlo sia sulle foglie sia sugli steli delle rose. Infine l’ortica è un altro metodo efficacissimo: con soli 28 grammi di ortiche e una tazza di acqua bollente otterrai un composto da poter spruzzare direttamente sulle foglie.