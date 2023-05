C’è un modo per capire a chi assomiglia davvero tuo figlio: genitori impazziti

Non tutti sanno, ma c’è un modo per capire a chi assomiglia un figlio. I genitori non vedono l’ora di scoprirlo con questo modo pratico e semplice: ecco qual è.

Ogni volta che nasce un bambino la prima domanda che ci si pone è a chi somiglia tra la mamma e il papà. Adesso non c’è bisogno di scervellarsi, in aiuto arriva la tecnologia che consente di capire meglio se il figlio ha più i tratti di uno o dell’altro genitore in un modo velocissimo.

Soprattutto negli ultimi vent’anni, la tecnologia ha fatto incredibili passi avanti, offrendo nuove e sorprendenti novità, utili per la vita di tutti i giorni. Quello che non tutti sanno è che esiste una piattaforma che permette di scoprire quali fossero i propri avi, ma anche a quali Vip si assomiglia.

La cosa più interessante, però, è soprattutto il fatto che il software permette di vedere a chi assomiglia il figlio. Il sito in questione è stato creato come strumento specializzato in alberi genealogici. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona e come si chiama.

Software per capire a chi assomiglia il figlio: ecco qual è

Il sito che permette di capire a chi assomiglia il proprio figlio si chiama Family Tree Builder ed è un software scaricabile gratuitamente. È una piattaforma che permette il riconoscimento facciale, quindi è possibile andare anche a ritroso nel tempo e quindi passare per i nonni, i bisnonni e i trisavoli. Oltre a scoprire se si assomiglia più a mamma o papà.

È possibile anche scaricare delle app sul proprio smartphone per scoprire la somiglianza. La più nota è il DNA Booth, che permette di sapere qual è la percentuale di somiglianza con la mamma o il papà. Tutto quello che bisogna fare è inserire la foto per vedere i tratti somatici. Ma ci sono anche molte altre applicazioni su questo tema.

La stessa cosa vale per l’applicazione Like Parent. Si tratta di una piattaforma che analizza le foto del bambino con quelle dei genitori, così da vedere di più la somiglianza. Un altro sito che si potrebbe provare è What Will My Baby Look Like (“Che aspetto avrà il mio bambino?”). È un ottimo servizio che consente di combinare i volti dei genitori. Coloro che hanno Android possono prendere in considerazione l’app Baby Maker.