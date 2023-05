Asse da stiro vecchio: vietato gettarlo via, con queste idee vale un tesoro e sono virali

Asse da stiro vecchio e arrugginito? Non pensare di gettarlo via: riutilizzalo così e non potrai mai più farne a meno.

È ormai risaputo che è proprio la casa uno dei luoghi in cui tendi ad effettuare tantissimi sprechi. Non solo avanzi di cibo e alimenti scaduti, ma anche tantissimi altri oggetti che in apparenza sembrano essere vecchi e non più perfettamente funzionanti. Un gesto, quello d gettare via le cose, assolutamente naturale, ma che in realtà si fa con fin troppa facilità.

Non è di certo una cosa rara gettare via quello che a par tuo non è più buono per essere usato: vecchi spazzolini, spugnette per i piatti, grucce rotte sono solo alcuni fra le cose che andranno dritte nella pattumiera quando non sono più in perfette condizioni. In realtà, anche noi ti abbiamo dimostrato più volte quanto questi possano essere perfetti per altri scopi. Ecco perché oggi, vogliamo svelarti cosa fare con un asse da stiro vecchio e arrugginito.

3 idee geniali per dare nuova vita ad un asse da stiro vecchio: provali e non crederai a ciò che vedi

L’asse da stiro è uno di quegli oggetti che in casa non possono mai mancare. Il suo utilizzo ti permette di poter stirare in comodità pile intere di bucato pulito. Ovviamente, anche in questo caso il tempo e l’usura sono una combo micidiale e a lungo andare possono rovinare irrimediabilmente tutta la struttura, in modo particolare quelli fatti di alluminio.

In questi, la prima cosa che fai è quella di gettarlo via, giusto? Ma se oggi ti dicessimo che in realtà è perfetto per essere usato in altri modi?

Ti potrà sembrare una cosa incredibile; eppure, ti assicuriamo che con le dovute accortezze anche il classico asse da stiro può avere una seconda vita. Vuoi sapere come? Allora non ti resta che proseguire la lettura per scoprire 3 idee geniali per poterlo riutilizzare. Vediamole nel dettaglio:

Appendiabiti: in questo caso quello che dovrai utilizzare sarà soltanto l’asse. Una volta che l’avrai smontata dalla base, usa la vernice adatta per eliminare la ruggine. Una volta che sarà perfettamente asciutta, potrai fissarci dei ganci di varie forme e dimensione o anche dei pomelli, fissala al muro ed ecco che avrai ottenuto un originale appendiabiti; Asse porta oggetti: un’idea originale se sei amante del bricolage e hai tutti quei piccoli oggetti sparsi in giro. Dovrai sempre procedere eliminando la ruggine e dopo averla verniciata fissa all’asse dei piccoli contenitori di plastica. Ora non ti resta che appenderla al muro ed ecco che adesso ogni cosa avrà il suo posto. Ideale anche per collane, bracciali ed orecchini; Tavolino: se sei amante delle cose particolari, non ti resta che usare l’intero asse come tavolino d’arredamento. Potrai personalizzarlo come più preferisci ed usarlo per sistemare lampade, libri o anche il tuo pc.

Niente di così complicato non trovi? Cimentati subito anche tu a personalizzare il tuo vecchio asse da stiro e non lo getterai mai più via.