Capelli bianchi: i tagli da urlo per valorizzarli e gli errori che non davi fare mai | Svelato dai parrucchieri

Se vuoi portare i capelli bianchi dovresti provare questi tagli e seguire i consigli di stile che danno un’aria glamour e mai trasandata.

Stufa della tinta? Non ne puoi più di coprire i capelli bianchi in una mensile lotta (anzi anche quindicinale a volte!)?E allora non tingerti più i capelli e sfoggia con orgoglio la tua capigliatura grigia o bianca. Non credere che questa scelta ti invecchi. Ci sono acconciature e segreti di hairstyling in grado di valorizzare al massimo questo colore così particolare. Già perché sfoggiato con classe risulta raffinato e chic.

La parola d’ordine per portare i capelli bianchi a prova di sguardo è sfoggiare una chioma curatissima. Scopri dunque che cosa fare per mantenerli belli, sani e luminosi e quali tagli preferire.

Capelli bianchi, i tagli che li valorizzano

Vuoi provare a portare i capelli bianchi naturali, che ormai hanno perso il loro colore, senza ricorrere alle tinture, oppure sei ancora giovane ma vuoi osare con il bianco, che è molto di tendenza? Se è così allora dovresti conoscere bene i trucchi beauty, che ti aiutano a sfoggiare una chioma candida senza darti un’aria sciatta e trasandata. Anzi, i capelli bianchi possono essere davvero glamour, e molto trendy, a patto da osservare con attenzione i giusti consigli di hairstyling.

Innanzitutto vanno trattati con uno shampoo anti giallo e vanno protetti sia d’estate che d’inverno dai raggi solari con degli schermi adatti ai capelli che evitano li riparano in maniera efficace dai raggi ultravioletti. Poi bisogna fare attenzione a non farli sfibrare e dunque è importante usare dei prodotti termo-protettori prima di ogni piega. Detto questo, è molto importante o anche saper scegliere il taglio giusto, capace di valorizzare la chioma bianca.

Il taglio su un colore come il bianco è un elemento distintivo, e cattura l’occhio più di quanto non faccia un colore standard, o più usuale come il castano, il biondo, o il nero. Se invece cerchi un taglio sofisticato, puoi puntare su un caschetto e un taglio corto che rende la chioma piena e voluminosa e dà un risultato curato e raffinato.

Capelli lunghi: solo super curati

Quindi se hai uno stile un po’ boho e gipsy, allora su di te è perfetta la maxi lunghezza. È molto chic la chioma lunghissima, e chiaramente va sempre mantenuta ben curata. Quindi dovresti nutrirli e non farli apparire mai spenti opachi o sfibrati. Inoltre dovreste stare attenta ad avere sempre anche le punte spesse e molto nutrite.

Capelli corti o medi: scegli il Boy bob o Mullet

Se invece ti piacciono i tagli corti, soprattutto quelli dallo stile un po’ maschile, puoi optare per il Boy Bob o il Mullet. Entrambi sono grintosi e di carattere, e giocano sulle asimmetrie e sulle geometrie. In questo caso dovrai avere cura di andare spesso dal parrucchiere per evitare che poi il taglio si perda e dia vita a una capigliatura dall’effetto trasandato. Se invece cerchi un taglio sofisticato, puoi puntare su un caschetto e un taglio corto che rende la chioma piena e voluminosa e dà un risultato curato e raffinato.

Insomma i capelli bianchi e grigi vanno molto di moda e se abbinati a un trucco ad hoc sapranno valorizzarti e perfino farti apparire più giovane.