Menopausa difficile? Se fai queste 4 cose la vivrai molto meglio

Uno dei periodi più difficili nella vita di una donna è senza dubbio la menopausa che però può essere vissuta in maniera serena e al meglio facendo 4 cose in particolare.

La menopausa è una tappa che spetta inevitabilmente ad ogni donna e che talvolta può essere vissuta in maniera poco serena per via della sintomatologia che è in grado di causare. Tuttavia, proprio a tal proposito può essere utile sapere che, se si mettono in pratica 4 comportamenti in particolare, è possibile stare bene e trasformare questo periodo in un momento di rinascita e scoperta di sé.

Di seguito procederemo con l’approfondire l’argomento relativo alla menopausa soffermandoci sulla sintomatologia più comune. Oltre a ciò, vi offriremo delle valide informazioni che aiuteranno a contrastare anche i sintomi più ostinati e fastidiosi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Menopausa, come contrastare i sintomi

Non tutte le donne sanno che è possibile vivere bene la menopausa prendendosi cura del benessere del corpo ma anche della mente. A tal proposito, può essere utile sapere che ci sono pochi e semplici comportamenti che se messi in atto regolarmente consentono di affrontare con energia e positività la fase della vita a cui ci stiamo riferendo.

In genere la menopausa genera degli effetti negativi che si ripercuotono sul fisico ma anche sull’umore. In particolare, si può andare incontro cambiamenti del tono dell’umore, all’aumento di peso nella zona addominale e alla secchezza vaginale. Chiaramente si tratta di sintomi che non compaiono sempre e comunque ma che in genere sono molto comuni. Essi sono generati da una scarsa produzione di estrogeni determinata a sua volta dal normale processo di invecchiamento. Ciò detto, è possibile contrastare in maniera efficace la sintomatologia sopra descritta attraverso l’adozione di alcune pratiche particolarmente benefiche per il fisico e per la mente.

In primis, gli esperti consigliano di svolgere regolare esercizio fisico. Si tratta di un’abitudine che aiuta a contrastare la comparsa di patologie a carico del sistema cardiovascolare come anche a prevenire l’osteoporosi e mantenere una buona densità ossea. Nello specifico, si consiglia di svolgere almeno 3 ore di attività fisica a settimana. Oltre agli esercizi aerobici che consentono di tenere sotto controllo il peso, possono rivelarsi estremamente utili quelli di flessibilità. Essi, infatti, aiutano a migliorare la postura, riducendo fortemente il rischio di cadute.

Da non sottovalutare è anche l’abitudine di seguire una dieta equilibrata che preveda il consumo di alimenti e ricchi di calcio e vitamina D. Si tratta difatti di sostanze estremamente utili nella lotta all’osteoporosi che in menopausa risulta essere piuttosto comune. In particolare si consiglia di latte, yogurt, formaggi, verdure a foglia verde e pesce azzurro. Da limitare invece è l’assunzione di zuccheri semplici, grassi saturi e sale in ottica preventiva su obesità e malattie cardiache.

Altri consigli per vivere bene la menopausa

Si consiglia inoltre di sottoporsi a visite mediche e controlli periodici. E’ fondamentale infatti monitorare il proprio stato di salute eseguendo alcuni esami tra cui il pap test, la mammografia ma anche gli esami del sangue. Inoltre si consiglia anche la valutazione della glicemia dal momento che nelle donne in menopausa è più alto il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari.

In ultima analisi, è importante non sottovalutare l’equilibrio mentale. Di conseguenza, in questo caso, si consiglia di dedicare del tempo per sé stessi, prendendosi cura del proprio corpo. Gli esperti infatti consigliano di sfruttare il periodo in esame per sviluppare nuove passioni e hobby. In ogni caso, il consiglio è quello di rivolgersi sempre comunque ad una figura esperta. Questa infatti potrà aiutarvi a vivere la menopausa nella maniera più serena possibile.