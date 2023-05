Piedi curati e perfetti: il segreto è un pediluvio fatto bene, ecco come si fa | Svelato dagli esperti

Piedi curati e riposati? Ecco i trucchi per fare un pediluvio a regola d’arte: provalo subito e sentirai che sollievo.

Fra le tante cose belle che il caldo e il periodo estivo portano con sé, in particolar modo per le nostre amiche donne, è la possibilità finalmente di poter accantonare tutti quegli stivaloni pesanti e ingombranti che ci hanno accompagnato durante i mesi più freddi. Finalmente si potranno indossare scarpe aperte, sandali e infradito, che ci fanno sentire fresche e comode allo stesso tempo.

Ovviamente, cosa assolutamente molto importante, per evitare di fare brutta figura è necessario avere piedi sempre ben curati. Questo non vuol dire necessariamente avere lo smalto all’ultima moda, ma semplicemente avere unghie in ordine e piedi lisci e soffici. Affinché questo sia possibile, il pediluvio resta uno dei metodi migliori. Questo, infatti, non solo preparerà i piedi ai vari trattamenti che andremo a fare, ma li aiuterà anche ad eliminare tutta la stanchezza accumulata della giornata.

Piedi ben curati e pediluvio da professionista? Ecco i segreti per averli sempre morbidi e setosi

Dopo una lunga giornata passata a correre fra una parte e l’altra, divisa fra casa, bambini e lavoro, arriverai a fine giornata con dei piedi molto più simili a delle zampogne. Oltre ad essere gonfi, saranno sicuramente doloranti e questo di certo non ti permetterà di riposare bene. Proprio per questo tra poco, ti andremo a svelare alcuni trucchetti per fare un pediluvio a regola d’arte.

In un solo colpo potrai eliminare tutta la stanchezza accumulata e garantire ai tuoi piedi il giusto trattamento di bellezza e benessere.

Il pediluvio è un momento di puro relax, una dolce coccola da concederti dopo intere ore passate fuori casa. Non c’è nulla di meglio che riempire una bacinella con acqua calda o tiepida (mai bollente), aggiungere qualche ingrediente segreto (che tra poco ti sveleremo) e lasciarti coccolare da questa piacevolissima sensazione.

Come detto, per rendere il pediluvio ancora più efficace potrai aggiungere alcuni ingredienti, vediamo insieme alcuni dei più gettonati:

Bicarbonato: aggiungere un cucchiaio di bicarbonato all’acqua ti aiuta ad esfoliare delicatamente la pelle. Il suo effetto emolliente li renderà morbidi e setosi; Latte: se aggiungi una tazza di latte all’acqua ti assicurerai una pelle morbidissima e priva di calli e duroni; Limoni freschi: il succo di due limoni freschi ti farò ottenere sia un effetto antibatterico, ma soprattutto eliminerò eventuali cattivi odori; Olio essenziale alla lavanda: aggiungi qualche goccia nell’acqua e respira i vapori, avrai un doppio effetto; pelle distesa ed umore rilassato; Sale grosso: perfetto per combattere la ritenzione idrica. Versane un bicchiere nell’acqua e poggia i piedi sopra, sarà un effetto davvero piacevole.

Ora che ti abbiamo svelato i migliori ingredienti da aggiungere al tuo pediluvio, scegli il tuo preferito e provalo subito. Sentirai che immediato sollievo.