Bambini in grave pericolo: colpa dei palloncini gonfiabili. L’allarme lanciato dopo il decesso di un bimbo di 7 anni

Tutti i bimbi adorano giocare con i palloncini, che alle feste di compleanno non mancano mai. Purtroppo però in certi casi possono rivelarsi molto pericolosi.

Tra i giochi che non passano mai di moda ci sono le bambole, le macchinine e naturalmente gli amati palloncini gonfiabili. Piccoli, normali, giganti, a forma di personaggi…per rallegrare un bambino basta dargliene uno mentre si passeggia per il centro. Per non parlare di quando ci sono le feste per i piccoli dove invadono la stanza e anche i genitori si divertono a gonfiarli. Occorre però ricordarsi che anche questi oggetti così innocenti possono rappresentare dei pericoli, sia per i bimbi che per i ragazzini più grandi.

Per andare sul sicuro la cosa migliore è acquistarne le confezioni nei negozi di giocattoli o nelle cartolerie, e solo quelle con l’etichetta. Si possono anche comprare online ma spesso ci si vede recapitare un sacchettino senza informazioni circa la composizione dei palloncini. Il rischio in questo caso è che all’interno siano presenti concentrazioni elevate di sostanza come le nitrosammine, usate in alcuni casi per preservare anche gli alimenti.

Se sopra i limiti di legge questi composti organici possono essere ingeriti gonfiando il palloncino e avere effetti anche molto gravi. La saliva e il succo gastrico infatti reagendo con le nitrosammine possono renderle in grado di esercitare azione cancerogena, tanto che sono associate con alcune forme di tumore dello stomaco. Purtroppo sono diversi i marchi che presentano concentrazioni fuori norma, ma di solito per individuarle basta il forte odore di chimico che emanano.

Attenzione a ingoiarli

Soprattutto per i palloncini formato mini occorre essere sempre presenti quando un bambino piccolo ci sta giocando. Fino a i cinque o sei anni è frequente che il piccolo metta in bocca di tutto, e queste linguette di gomma senza sapore sembrano perfette da ciucciare. Lo stesso vale per i frammenti che rimangono in giro dopo che il palloncino scoppia e che se ingoiati possono restare in gola. Esistono purtroppo più casi di soffocamento dovuti a questi giocattoli.

Per tutti questi motivi la soluzione più sicura è gonfiare i palloncini tramite l’apposita pompa o tramite una cannuccia per quelli più grandi. In questo modo si evita qualsiasi contatto con la bocca e l’ingestione di sostanze pericolose. In caso meglio comunque far lavare le mani ai bambini dopo averci giocato.

Una riflessione ulteriore si può fare sull’ambiente. Per essere sicuri di non lasciare residui meglio prevedere i palloncini negli ambienti chiusi.