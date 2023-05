Devi levare la polvere dai termosifoni? Segui il metodo del fazzoletto

L’idea di pulire i termosifoni ti scoraggia? Prova questo trucco infallibile, non è per niente faticoso

È arrivata la primavera, e con essa le pulizie intensive di ogni angolo della casa. È questo il periodo in cui approfittiamo delle belle giornate per fare il cambio di stagione e le pulizie approfondite che abbiamo rimandato per settimane. E così ci mettiamo a pulire tutto da cima a fondo, per far splendere la casa. Le zanzariere, che tanto ci verranno in soccorso quest’estate contro gli insetti volanti, le tapparelle, le vetrate… A un certo punto arriva anche il turno dei termosifoni.

Come tutte le cose progettate da persone che poi non le dovranno pulire, i caloriferi – specie quelli di vecchia generazione – sono molto ostici da spolverare a causa della loro forma. Impossibile arrivare dappertutto e liberarli dalla sporcizia che sappiamo essersi accumulata.

Pulire i termosifoni è impossibile? Con questo trucco diventa un gioco da ragazzi

Per quanto possiamo provare con spolverini, panni ed altri metodi creativi, sappiamo che la pulizia non sarà mai approfondita quanto vorremmo. Allora dovremmo rinunciare, e lasciare che la polvere si depositi indisturbata tra le pieghe del termosifone?

Non proprio. C’è un trucco geniale, e ce l’ha spiegato il tiktoker Tonycashcreatorr in un video caricato sulla piattaforma. In meno di un minuto è riuscito a pulire il termosifone in modo accurato e veloce, senza spendere soldi in prodotti costosi e soprattutto senza fatica.

Com’è possibile? Beh, basta adottare un piccolo trucchetto, che lui ha battezzzato il metodo del nodo. Tutto ciò di cui avrai bisogno per far risplendere il termosifone è una salvietta. Bisogna che sia abbastanza resistente e che non si sfilacci, quindi conviene scegliere una salvietta imbevuta di uso comune, ma anche un panno antistatico andrà benissimo.

Come funziona? Basta appunto prendere una salvietta e fare un nodo ad una delle estremità per avere uno strumento di pulizia efficacissimo e pratico per i termosifoni. Attenzione, però, a lasciare un po’ di spazio tra il nodo e l’angolo della salvietta, perché questo ha una funzione precisa.

A questo punto passiamo alla pulizia vera e propria: basta inserire il nodo all’interno del calorifero, lasciando il lembo più lungo che avanza all’interno e afferrando la salvietta dalla codina corta che abbiamo lasciato dopo il nodo.

Poi, basta far scorrere giù la salvietta nella fessura del calorifero, e questa riuscirà ad intrappolare e catturare tutta la polvere e la sporcizia accumulata. Ripeti l’operazione per tutte le fessure, e vedrai che risultato!

Che ne dici, ci proverai?