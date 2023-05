Dieta chetogenica, perché ha così successo: risultati immediati (ma non per tutti)

La dieta chetogenica è spesso indicato come il rimedio infallibile per chiunque voglia perdere peso. Sebbene i risultati siano, immediati, non è per tutti. Ecco tutta la verità.

Stando a quanto dicono gli esperti la dieta chetogenica aiuta a perdere peso in maniera veloce. Oltre a ciò, è in grado di favorire una riduzione dell’infiammazione e di conseguenza migliorare lo stato generale della propria salute. Pur essendo un valido rimedio per chiunque voglia perdere peso, bisogna dire che però non efficace in tutti i casi e per tutte le persone.

A tal proposito, può essere utile sapere qualche informazione in più in merito ad una dieta che oramai è divenuta sempre più diffusa. Si tratta di informazioni che è giusto conoscere per evitare di commettere errori che poi possono influire negativamente sulla perdita di peso.

Dieta chetogenica, come funziona e perché non vale sempre

Tanto per cominciare, bisogna precisare che la dieta chetogenica si basa sulla riduzione del consumo di carboidrati. Questo determina, chiaramente, dei pro e dei contro. Con particolare riferimento ai pro, si verifica una riduzione del grasso, come anche del senso di fame. Oltre a ciò, è importante sottolineare che si determina un abbassamento dello stress ossidativo. Questo nello specifico provoca l’invecchiamento e malattie. Il regime alimentare in questione prevede anche una riduzione del consumo di frutta. Questa, infatti, determina un apporto di zuccheri. L’assunzione di carboidrati dovrà avvenire mediante la verdura.

Grazie ad essa, tra le altre cose, è possibile ottenere una buona fonte di fibre ma anche di sali minerali. In linea generale, il pasto deve prevedere il consumo di proteine attraverso uova, pesce e carne e di grassi attraverso il consumo di verdure. Mediante la dieta in esame è possibile operare un ripristino dei ritmi ormonali e migliorare anche al qualità del sonno. Una volta che l’adattamento del cervello ai chetoni risulta essere completato, è possibile ottenere anche un miglioramento delle performance dal punto di vista mentale come anche migliorare l’umore e la memoria.

Per quanto riguarda i contro, invece, bisogna sottolineare che la dieta in esame si basa fondamentalmente sull’abolizione del consumo di carboidrati in favore di un maggiore consumo di verdure. Si tratta sicuramente di una pratica che può avere ripercussioni importanti sull’organismo ed esporre all’insorgere di malattie e problemi di natura ormonale o infiammatoria. proprio per questo, bisogna dire che la dieta chetogenica non è adatta a tutti e deve essere intrapresa solamente sotto stretto controllo medico. E’ assolutamente sconsigliato il fai da te dal momento che può esporre al rischio di problematiche di salute che sono assolutamente da prevenire.