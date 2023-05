Era solo una bambina in questa foto: adesso ha 47 anni ed è bellissima e famosa

Questa simpatica bambina oggi è un personaggio televisivo molto amato dal pubblico. Indovinate di chi si tratta!

Ci sono vip che amano condividere scatti della loro infanzia sui social per ricordare com’erano una volta e magari quali erano i loro primi sogni. Il bianco e nera rende un po’ difficile stabilire che età potrebbe avere ai giorni nostri. Ecco qualche indizio per aiutarvi.

La tenera bimba con la frangetta è cresciuta e adesso ha 47 anni. Ha fatto tantissima strada da quando era uno scricciolo e si è trasformata in una splendida donna capace di lasciare tutti a bocca aperta per la sua bellezza e il suo talento.

Ha scoperto in fretta ciò che la rendeva speciale e fin da piccola si è impegnata per coltivare le sue passioni, formandosi e frequentando corsi. Al momento su Instagram vanta 1,7 milioni di follower, ma non è un’influencer, anche se appunto è decisamente celebre nel nostro Paese. Avete già intuito chi sia?

Vi diamo qualche suggerimento in più. Nel corso della sua lunga e ricca carriera piena di soddisfazioni e ancora in pieno svolgimento ha recitato in Benvenuti al Nord e Vacanze di Natale a Cortina. Probabilmente ai cinefili sarà scattata qualche associazione.

Originaria di Giussano ha fatto il suo esordio su un famoso palco che ha dato i natali ad altri suoi colleghi e colleghe nel 2004, esibendosi in coppia con una sua amica. Il suo “brava, brava, brava” è poi diventato un tormentone di quegli anni con cui ha fatto ridere milioni di persone.

Chi è la piccola con la frangetta

Ormai è impossibile negare che la frugoletta della foto non sia altri che Katia Follesa, comica, attrice e conduttrice che sul palco di Zelig divertiva con la parodia di Uomini e Donne con Valeria Graci. Dopo lo scioglimento del duo Katia & Valeria è stata protagonista della sitcom Uno di troppo. Nel 2018, invece ha sostituito Benedetta Parodi alla guida di Junior Bake Off Italia.

Sempre quell’anno è diventata speaker radiofonica di R101 conducendo un programma insieme ad Alvin. Instancabile questa comica due anni fa ha partecipato al comedy show: Lol- Chi ride è fuori su Prime Video. Nel 2022, invece, è stata tra i concorrenti del reality show: Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Più di recente è comparsa come boomer nella trasmissione di Alessia Marcuzzi Boomerissima. Al momento è a teatro con Ti posso spiegare dove tutti i fan possono vederla recitare dal vivo. Avete intuito subito che la frugoletta dall’aria furba fosse lei?