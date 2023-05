Il mal di testa passa subito con questo numero di bicchieri d’acqua | Risolvi senza farmaci

Soffri spesso di mal di testa? Ecco un modo semplice che ti permette di stare bene in pochissimo tempo. Bastano solo dei bicchieri d’acqua.

A chi non è capitato di soffrire di mal di testa per mille motivi diversi. Magari stiamo vivendo un periodo di forte stress, oppure abbiamo un’altro problema con conseguente dolore alla testa. Ma cosa possiamo fare per evitare di prendere medicine ma risolvere?

Noi oggi ti sveleremo alcuni consigli davvero utilissimi che ti aiuteranno veramente a far passare il mal di testa. Quindi scorri le prossime righe per capire insieme di che cosa stiamo parlando. Sono tutti assolutamente naturali.

Mal di testa addio: risolvi così

Quando ti capita di avere mal di testa la soluzione è davvero semplicissima come bere un bicchiere d’acqua! Come prima cosa però vogliamo indicarvi alcuni informazioni utili. Il mal di testa si chiama in realtà cefalea. E’ un problema che porta con se ben 150 sottotipi di dolore. Possono essere coinvolte moltissime zone fino ad arrivare al collo. Le donne ne soffrono maggiormente, circa 2/3 rispetto agli uomini.

Si suddivide in due gruppi principali, cefalea primaria (cefalea tensiva, emicrania e cefalea a grappolo), dove il dolore arriva per delle abitudine non corrette che stiamo mettendo in atto o per questioni ormonali o ambientali. Troviamo poi la cefalea secondaria (trauma cranico o cervicale, infezione, nevralgie, ictus, emorragie celebrali) che può scaturire da alcune malattie.

Ma cosa possiamo fare? Tutto è nato da un paziente che aveva problemi alla vescica e si è accorto che bevendo molto non aveva un gran numero di emicranie. Ecco quindi che il Dottor Mark Spigt ha deciso di fare uno studio con oltre 100 pazienti. Sono stati coinvolte persone che avevano dolori da forti a lievi. Gli sono stati dati semplici consigli come, diminuire la caffeina, migliorare il sonno e bere almeno 1.5 litri di acqua al giorno per tre mesi, ovvero sette bicchieri.

Finito il periodo di studio si è scoperto qualcosa di incredibile. Le persone che avevano bevuto il quantitativo di acqua indicato avevano meno problemi con l’emicrania. Ci sono poi altri metodi completamente naturali che ci possono aiutare, sono ben 6:

Termoterapie e crioterapia. Possiamo bagnare delle pezze con acqua fredda e passarle sulla fronte. Altrimenti è ottimo anche inumidire i polsi e la testa. Questo può diminuire il dolore alle tempie.

Bere tisane. Sono perfette per alleviare questo problema. Quella maggiormente indicata è allo zenzero e vaniglia.

Praticare massaggi. Con l'aiuto della digitopressione e l'automassaggio possiamo trovare giovamento in pochissimo tempo.

Tecniche di respirazione. Sono ottime anche per l'ansia. Lo yoga ci può aiutare in modo incredibile anche se soffriamo di mal di testa.

Fare sport. In questo modo miglioriamo la nostra respirazione ma non solamente, anche il quantitativo di ossigeno.

Avere uno stile sano di vita. Ricordiamoci che alcuni alimenti combattono il mal di testa. Un esempio? Legumi, frutta e verdura.

Adesso che conoscete sia i vari rimedi che il bere semplicemente acqua provateli se vi capita nuovamente di avere mal di testa!