Vacanze, quanto costa il campeggio nel 2023: i prezzi (e l’Italia) che non ti aspetti

Campeggiare: una passione, uno stile di vita che negli ultimi anni sta “contagiando” sempre più persone alla ricerca del binomio risparmio-contatto con la natura.

Ma quanto costa campeggiare? Ecco una media dei costi praticati nei Paesi europei, per avere un’idea di massima delle spese da affrontare per il camping.

Organizzare le proprie vacanze ha i limiti dettati dalla propria fantasia e, ahinoi, anche dal budget a disposizione. Tenuto conto di questi due fattori, c’è chi preferisce concedersi momenti di meritato riposo in hotel o in una casa vacanza. Ma c’è anche, in un mondo sempre più schermato tecnologicamente, recuperare un contatto con la natura.

Così negli ultimi anni i turisti hanno optato per il campeggio: una soluzione che ha il vantaggio di soddisfare sia le esigenze di bilancio dettate da portafogli sempre più magri che il desiderio di un contatto più profondo con la natura.

Quanto cosa campeggiare nel 2023: i risultati di una ricerca

Una recente analisi apparsa sul portale tedesco Camping.Info ha preso in esame le varie offerte proposte da diversi campeggi sparsi in Europa. Più nel dettaglio, la ricerca tedesca ha passato al setaccio i prezzi di 23 mila campeggi del Vecchio Continente. Ne è risultata una sorta di mappatura dei prezzi che in linea di massima andremo a sostenere per soggiornare una notte in questo o quell’altro Paese europeo.

I risultati principali dell’indagine sui campeggi europei vedono la Svizzera spiccare in testa alla classifica dei camping più costosi, con 36,34 euro a notte. A ruota seguono Italia, Croazia e Spagna. Più bassi i prezzi in Austria (in media 29,28 euro a notte) e più ancora in Germania, dove campeggiare costa mediamente 23,83 euro. Il Paese più economico per i campeggiatori è invece la Bielorussia (11,29 euro a notte), seguita da Moldavia, Macedonia del Nord e Albania.

Campeggio: l’elenco dei prezzi per notte in Europa

Ecco dunque la “classifica” dei campeggi europei, in ordine decrescente, per una notte in alta stagione. I prezzi vanno intesi per due adulti e comprendono piazzola, elettricità e tasse locali:

Svizzera: 36.34 euro Italia: 36.18 euro Croazia: 34.42 euro Spagna: 33.58 euro Danimarca: 29.31 euro Austria: 29.28 euro Slovenia: 27.36 euro Russia: 26.83 euro Norvegia: 25.47 euro Regno Unito: 25.33 euro Grecia: 24.60 euro Finlandia: 24.15 euro Francia: 24.15 euro Svezia: 24.08 euro Germania: 23.83 euro Lussemburgo: 23.41 euro Irlanda: 23.38 euro Olanda: 23.28 euro Islanda: 22.05 euro Belgio: 20.88 euro Ungheria: 19.75 euro Lituania: 18.41 euro Portogallo: 18.09 euro Estonia: 17.78 euro Serbia: 17.14 euro Slovacchia: 16.97 euro Bosnia-Erzegovina: 16.95 euro Lettonia: 16.63 euro Ucraina: 16.50 euro Repubblica Ceca: 16.47 euro Polonia: 16.07 euro Montenegro: 15.58 euro Bulgaria: 15.14 euro Romania: 14.73 euro Turchia: 14.49 euro Albania: 13.07 euro Macedonia del Nord: 12.53 euro Moldavia: 12.00 euro Bielorussia: 11.29 euro

C’è da dire che i prezzi sono leggermente aumentati rispetto alle ultime stagioni, come del resto è avvenuto un po’ dappertutto per ogni genere di alloggio. Ad ogni modo l’opzione del camping appare una di quelle più ricercate per i motivi già detti, ossia il bilanciamento tra le ragioni del cuore (contatto con la natura) e quelle del risparmio.