Anche i nostri cani vivono più a lungo, ma si più fare meglio: i consigli per allungargli la vita

Quando abbiamo un cane vorremmo vederlo vivere per sempre: ecco i consigli per allungargli la vita.

Un animale domestico è fonte di grande gioia e immenso amore e proprio per questo vorremmo potergli donare tutto quello che ci fa provare con un semplice sguardo.

Purtroppo i nostri amici a quattro zampe non potranno rimanere con due per sempre però possiamo adottare degli accorgimenti che serviranno per far trascorrere loro gli ultimi anni di vecchiaia nel miglior modo possibile, in salute il più a lungo possibile.

Accorgimenti da avere quando si ha un cane anziano

Un cane quando invecchia, così come qualsiasi altro essere vivente, inizia ad affaticarsi e ad avere alcuni problemi che lo rallentano e che necessitano di cure particolari. Un aspetto fondamentale per cercare di mantenere al meglio la salute di un animale è farlo muovere.

Amusi, un brand al 100% italiano che si occupa di nutrizione e benessere dei cani, consiglia proprio di puntare sul movimento e sul mantenimento delle abitudini e delle uscite quotidiane. Quando un cane anziano ovviamente non si possono fare delle corse e la passeggiata sarà molto più lenta, ma non per questo bisogna smettere di dare al cane degli stimoli sia a livello mentale sia a livello fisico. In questo modo il nostro cane continuerà a percepire il grande amore che proviamo per lui e al tempo stesso potremmo prevenire il sovrappeso, causato da un aumento di massa grassa e perdite di massa muscolare.

Ovviamente anche la dieta dovrà variare: i cani anziani vedendo un peggioramento del gusto e dell’olfatto potrebbero perdere appetito non gradire più i cibi che hanno sempre amato, per cui è importante riuscire a farle mangiare pasti con una consistenza più morbida piuttosto che dura come quella dei croccantini. Inoltre sarà importante monitorare i livelli dei nutrienti assunti dal cane, in particolar modo di proteine, di grassi, di vitamina C, di vitamina E e di fibre.

Infine è meglio aumentare la frequenza con cui si va dal veterinario, anche se magari il nostro cane non sarà proprio contento di questo: l’ideale sarebbe fare un controllo ogni sei mesi in caso da poter capire subito se vi sono delle patologie e nell’eventualità poter intervenire subito. Inoltre il veterinario potrà eseguire delle analisi del sangue e controllare tutti i parametri generali della sua salute, potendo fornire eventuali indicazioni di integratori da assumere.

Conoscevi già questi consigli per poterti prendere cura al meglio del tuo cane anziano?