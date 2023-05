Basta sprecare ore della tua vita in cucina: con questi trucchi geniali ti riprendi la tua giornata

Per alcuni è una scocciatura, per altri è piacevole e rilassante. Ma cucinare richiede molto tempo: ecco come non sprecare ore ma preparare comunque speciali pietanze

Per tanti cucinare è un atto piacevole e rilassante ma per altrettante persone, in particolare per chi ha poco tempo a disposizione, è addirittura una scocciatura. Il comun denominatore, in entrambe i casi, è proprio il tempo che la preparazione di un pranzo o di una cena richiede: occorre una buona dose di pazienza specialmente nel caso in cui la ricetta da preparare sia piuttosto articolata, per non commettere errori e ritrovarsi con un risultato immangiabile.

Ne deriva che occorre in molti casi trascorrere decine di minuti, a volte anche alcune ore, in cucina senza dimenticarsi che dopo aver cucinato bisognerà anche pulire e lavare tutto. Insomma, pur amando tutti un buon piatto fatto in casa, trovare metodi ed accorgimenti per non sprecare troppe ore della propria vita dietro ai fornelli a fronte di risultati ugualmente soddisfacenti potrebbe fare la gioia di moli.

Cucina, come ridurre i tempi ma gustare piatti squisiti: i trucchetti da seguire

Vi sono infatti una serie di pratiche soluzioni per mangiare bene anche quando si va di fretta o non si vuole dedicare troppo tempo alla cucina. Affidarsi ai piatti pronti è sicuramente la prima soluzione per chi di cucinare non ha alcuna voglia. Ma perché si possa mangiare sano occorrerà valutare una serie di dettagli a cominciare dalla porzione, verificando che sia della giusta quantità. Secondo elemento è l’apporto nutrizionale verificabile sull’etichetta presente sulla confezione, stabilendo se sia necessario affiancare ad esso un’aggiunta di verdure. Spesso infatti alimenti pronti proposti come sani non sono effettivamente così salutari o sono proposti in quantità eccessive dal punto di vista dell’apporto calorico.

Un’altra soluzione consiste nel trovare ricette veloci, che è cioè possibile preparare in una manciata di minuti: molte di esse infatti non prevedono vere e proprie preparazioni ma per lo più un assemblaggio di ingredienti e l’aggiunta di un condimento ma ciò non andrà togliere valore alla ricetta, ugualmente gustosa e particolare. Esistono in commercio molti libri di ricette veloci con la possibilità di scegliere anche il ‘minutaggio’ che può in alcuni casi arrivare a non superare i quindici minuti. Se siete amanti delle verdure e volete abbinarle ad un piatto pronto, avere un piccolo orticello a disposizione sul balcone o nel giardino di casa vi consentirà di accorciare i tempi scegliendo di volta in volta se abbinare alla portata principale uno degli ortaggi coltivati.

Un giorno alla settimana per le preparazioni

Un altro suggerimento è quello di dedicare un singolo giorno alla settimana alla preparazione di diversi pasti, o anche solo dei sughi che andranno ad accompagnare la pasta, e che sarà poi possibile congelare per utilizzarli nel momento opportuno. In questo caso sarà sufficiente ritagliarsi qualche ora in una sola giornata, per poi poter godere del proprio tempo libero nel corso del resto della settimana.