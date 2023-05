Bimbo in auto, in questo modo lo puoi controllare facilmente: lo rivela Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, diventata mamma di Cesare poco più di un mese fa, sembra essere felice e serena nonostante i piccoli inconvenienti della vita da neomamma. La 26enne infatti, nonostante le difficoltà nel trovare un momento di respiro e le critiche continue degli haters, continua a sorridere grazie alla presenza del bimbo. Il nuovo nato della figlia di Michelle Hunziker, infatti ha riempito le sue giornate di gioia e di impegno quotidiano. Dopo essersi presa una pausa dai social per poter riorganizzare meglio la sua nuova vita e stare più tranquilla, Aurora è tornata a postare regolarmente, condividendo le gioie e i dolori della maternità. La giovane ogni giorno dà anche consigli alle mamme su come affrontare l’arrivo dei loro piccoli e la gravidanza. Tra le ultime novità, la showgirl ha rivelato il trucco che usa durante la guida per tenere sotto controllo il suo piccolo Cesare. Ecco il trucco geniale di Aurora in auto con Cesare La vita di Aurora Ramazzotti è cambiata in modo drastico con l’arrivo del suo bambino, ma non ha mai abbandonato le sue abitudini quotidiane come le uscite con gli amici o le passeggiate in centro. Ora però ha sempre con sé anche il suo piccolo Cesare, che la accompagna ovunque grazie al seggiolino nei sedili posteriori dell’auto. Anche se deve organizzarsi per fare le cose più semplici come una doccia, Aurora non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua vita attiva.

Eppure l’influencer è riuscita a organizzarsi al meglio e ha voluto condividere un metodo per tenere il piccolo Cesare in auto mentre lei guida. Il dilemma di molte mamme è infatti legato a come tenere d’occhio i loro figli mentre guidano, ma poche sono riuscite a trovare un metodo comodo e sicuro per farlo. Aurora ha escogitato un trucchetto utile per le nuove mamme: ha fatto installare uno specchietto sulle porte posteriori della macchina.

Posizionato in modo che il suo bimbo Cesare sia visibile attraverso lo specchietto retrovisore, questa soluzione le permette di tenerlo d’occhio mentre guida. Con orgoglio, Aurora ha condiviso la sua scoperta sui social, scrivendo “Lo specchietto per controllarlo quando guidi” e usando un emoticon ad occhi. La sua metodologia da mamma super-organizzata è certamente d’ispirazione per neomamme alle prime armi. Chissà se le sue followers appena diventate mamme prenderanno spunto dalla sua idea.